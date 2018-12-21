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ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanı James Mattis'in şubat ayı sonunda görevini bırakıp emekliye ayrılacağını açıkladı. Mattis ise ayrılık mektubunda "görüş farklılığı" dolayısıyla görevi bıraktığı imasında bulundu.
ABD Başkanı Trump, Mattis'le ilgili açıklamayı Twitter hesabından yaptı.
Trump açıklamasında, "General Mattis, geçen 2 yıl boyunca yönetimimde Savunma Bakanı olarak hizmet ettikten sonra şubat ayı sonunda büyük bir onurla emekliye ayrılacaktır. Onun döneminde, özellikle yeni savaş ekipmanları alınması bağlamında çok büyük ilerlemeler sağlandı." ifadelerini kullandı.
Müttefik ülkelerin askeri yükümlülüklerini yerine getirme konusunda Mattis'in kendisine çok yardımcı olduğunu belirten Trump, "Yeni Savunma Bakanı kısa süre içinde ilan edilecek. Yaptığı hizmetler için Jim'e çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
New York Times gazetesi, Jim Mattis'in Trump'ın Suriye'den çekilmemesi için yoğun uğraş verdiğini yazmıştı. Gazeteye göre Mattis, Suriye'den çekilme kararının bölgeyi Rusya ve İran etkisine teslim etmek anlamına geleceğini düşünüyordu ve ABD'nin Afganistan'dan Somali'ye kadar uzanan coğrafyada yerel güçlerle çalışmasını zorlaştıracağına inanıyordu.
MATTIS'IN MEKTUBU KAFA KARIŞTIRDI
Mattis'in ayrılık mektubunda da bu vurgular vardı. ABD Savunma Bakanı, ABD'nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını ifade eden Mattis, "ABD'nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını" kaydetti.
Görevinden ayrılmasıyla ilgili bir mektup yayımlayan Bakan Mattis, kendisine bu fırsatı verdiği için Trump'a teşekkür etti ve yaptığı görevden dolayı onur duyduğunu belirtti.
ABD'nin asıl gücünün müttefikleriyle olan ilişkisi ve ortaklıklara dayalı yapısından kaynaklandığını ifade eden Mattis, "ABD'nin, müttefiklerine saygı göstermeden kendi çıkarlarını koruyamayacağını" kaydetti.
ABD'nin uluslararası arenadaki pozisyonuna ilişkin görüşlerinin Trump'la farklılaştığını ima eden Mattis, görevden ayrılmasını Trump'a atıf yaparak şu cümleyle değerlendirdi:
"Sizin bu konularda kendi düşüncelerinize daha yakın bir Savunma Bakanı ile çalışma hakkınız olması dolayısıyla benim görevden ayrılmamın doğru olacağına inanıyorum."
"TRUMP, MATTIS İLE POMPEO'YA KULAK ASMADI"
Amerika merkezli Fox News Channel kanalının ulusal güvenlik muhabiri Jennifer Griffin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın baskısıyla Suriye’den çekilme kararı aldığını iddia ettiği bir yazı kaleme almış, Griffin, Donald Trump’ın ABD'yi Suriye’den çekmeye yönelik aldığı kararda, üst düzey komutanları, askeri danışmanları ve güvenlik uzmanlarını dinlemediğini belirterek, Trump’ın çekilme konusunda ABD Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri James Mattis ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya da kulak asmadığını ifade etmişti. Bu kararın Başkan Trump’ın artık Mattis ve Pompeo'yu dinlemediği anlamına geldiğini belirtmişti.
TRUMP'IN KARARININ ARDINDAN DIŞ BASIN MATTIS'İN İSTİFA EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
Foreign Policy'de yayımlanan makalede ise Trump'ın kararının, Bolton-Pompeo kampıyla aralarındaki gerilime işaret etmenin yanı sıra Suriye'de bulunmalarının tek sebebinin DEAŞ'ın yenilgisinin sürekliliğini temin etmek olduğunu söyleyen ABD Savunma Bakanı James Mattis'in Başkan üzerinde etkisini giderek artırdığı anlamına gelebileceği vurgulanmıştı.
Washington Post gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in Suriye'de en azından küçük bir birlik tutulması tavsiyesine rağmen Trump'ın bu kararı aldığını ve Mattis'in görevinden ayrılabileceğini iddia etmişti.
JIM MATTIS KİMDİR?
ABD Özel Kuvvetler Deniz Piyadelerinde 44 yıl görev yapan Mattis, 2013'te Merkez Kuvvetler Komutanı iken 2013'te emekliye ayrıldı.
Ordudaki 44 yıllık görevi süresince ABDnin Afganistan ve Irak işgallerinde önemli roller üstlenen ve Fellucede 2004'teki kanlı çatışmaları yöneten, Orgeneral rütbesindeyken ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı görevinden 2013 yılında emekliye sevk edilen Mattis, 2017 yılının Ocak ayında Savunma Bakanlığı görevine getirilmişti.
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