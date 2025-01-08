Trump'ın temyiz başvurusuna ret

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın, suçlu bulunduğu New York'taki "sus payı" davasıyla ilgili 10 Ocak'ta yapılacak ceza duruşmasının ertelenmesi için temyiz mahkemesine bugün yaptığı acil başvuru reddedildi.

Trump'ın avukatları Todd Blanche ve Emil Bove, bu sabah New York'taki temyiz mahkemesine 502 sayfalık dosya ile acil başvuruda bulundu.

Avukatlar, başvuruda New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan ve Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'in, sus payı davasında "hatalı kararlar" verdiğini öne sürerek, 10 Ocak'ta yapılacak ceza belirleme duruşmasının ertelenmesi veya sürecin durdurulması talebinde bulundu.

Başvuru dosyasında Trump'ın "tartışmasız mutlak dokunulmazlığının" başkan seçilmiş olduğu döneme kadar uzandığını savunan avukatlar, "Yargıç Merchan'ın hatalı kararları, Başkanlık kurumunu tehdit ediyor. (Kararları) Seçilmiş bir başkana karşı herhangi bir ceza davası açılmasını ve bir başkanın resmi eylemlerini kendisine karşı cezai bir davada kullanılmasını yasaklayan yerleşik emsallere açıkça aykırıdır." ifadelerine yer verdi.

REKLAM Avukatlar ayrıca, jüri kararının "hatalı" olduğunu çünkü yargılama sürecinde Başkan'ın resmi eylemlerinin kendisine karşı kanıt olarak kullanıldığını ileri sürdü. Temyiz mahkemesi başvuruyu aynı gün reddetti Trump'ın hukuk ekibinin bu girişimi üzerine başvuruyu gündeme alan New York temyiz mahkemesi yargıcı Ellen Gesmer, gün içinde tarafları acil sözlü duruşmaya aldı. Duruşmada, Trump'ın avukatı Blanche, seçilmiş başkan Trump'ın başkanlık dokunulmazlığı bulunduğunu öne sürmesi üzerine Gesmer, "Merak ediyorum, başkanlık dokunulmazlığının seçilmiş başkanları da kapsadığı yönündeki savunmanıza dair herhangi bir örnek var mı?" diye sordu.

Blanche, bu konuda daha önce hiç benzeri bir dava olmadığını belirtirken, savcılar da başkanlık dokunulmazlığının Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasından önce geçerli olduğu iddiasını destekleyecek "hiçbir kanıt" olmadığını vurguladı. Bunun üzerine Yargıç Gesmer, iddiaların değerlendirilmesi sonucunda Trump hakkında 10 Ocak'ta yapılacak ceza duruşmasının ertelenmesi veya durdurulması talebinin reddedilmesine hükmetti.

REKLAM Sus payı davasına bakan Yargıç Merchan, 3 Ocak'ta açıkladığı yazılı kararda, Trump'ın suçlu bulunduğu davada cezanın 10 Ocak'ta yapılacak duruşmada belirleneceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Trump’ın avukatları dün, ceza duruşmasının 20 Ocak’ta yapılacak Başkanlık devir teslim töreninden sonraya bırakılması talebinde bulunmuş ancak Yargıç Merchan bu talebi reddetmişti.

Trump'ın avukatları, 4 Aralık 2024'te de Yargıç Merchan'a resmi başvuruda bulunarak seçilmiş başkan olan müvekkilleri aleyhindeki davanın düşürülmesi gerektiğini belirtmiş, ancak Merchan, bu başvuruyu da reddederek Trump'ın sus payı mahkumiyetinin geçerli olduğuna hükmetmişti. Trump'ın "sus payı" davası Donald Trump, Manhattan Bölge Savcılığınca 18 Mart 2023'te yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016'daki seçimler sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024'te New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. REKLAM ABD Yüksek Mahkemesi, 6 Ocak Kongre baskınındaki rolü ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddiaları için Trump'ın "bazı konularda dokunulmazlığı"nın bulunduğuna hükmetmişti.

Mahkeme, 3'e karşı 6 oyla Trump'ın resmi eylemleri nedeniyle kovuşturmaya karşı dokunulmazlık hakkına sahip olduğuna ancak bu dokunulmazlığın, özel davranışları için geçerli olmadığına karar vermişti. Bunun üzerine New York Mahkemesi Yargıcı Juan Merchan, 18 Eylül'de cezasının açıklanması beklenen Trump'ın "sus payı" davasının 5 Kasım ABD Başkanlık Seçimleri sonrasına ertelendiğini duyurmuştu.