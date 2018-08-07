ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya sokulmasının ardından Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

"Bunlar uygulanmış en sert yaptırımlar" ifadelerini kullanan Trump, yaptırımların Kasım ayında artarak başka bir seviyeye geçeceğini söyledi.

Trump, "İran'la iş yapan, ABD ile yapamayacak. Dünya barışı istiyorum, daha azını değil" ifadelerini kullandı.

ABD, İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ilk bölümünü resmen bu sabah TSİ 07.01'de uygulamaya koymuştu.

Yaptırım paketi, İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı veya parçalarını ithal etmesini engelliyor. Yabancı şirketlerin İran'ın otomobil sektörüne girmesini önleyecek yaptırımlar, ülkenin el yapımı halı ve Şam fıstığı gibi gıda ürünlerinin ABD'ye ihracını da ambargoya tabi hale getirdi.

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