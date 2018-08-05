Trump-Lebron 'kavgasına' Michael Jordan da katıldı!

ABD Başkanı Donald Trump ile dünyaca ünlü NBA yıldızı Lebron James arasındaki 'kavgaya' NBA efsanesi Michael Jordan ve Trump'ın eşi Melania Trump da dahil oldu.

CNN'den Don Lemon'la gerçekleştirdiği söyleşide Trump'ı bölücü olmakla ve sporu toplumu bölmek için kullanmakla suçlayan Lebron James, dün ABD Başkanı'nın hedefi olmuştu. Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Lebron James televizyondaki en aptal adamla söyleşi yaptı. Adam, Lebron'u zeki gösterdi ki bu kolay bir şey değil. Ben Mike'ı severim" ifadelerini kullanmış ve kariyerinin ilk günlerinden itibaren Michael Jordan'la kıyaslanan Lebron'a göndermede bulunmuştu.

Lebron James'ten Trump'ın açıklamalarına ilişkin henüz bir cevap gelmezken, birçok otorite tarafından gelmiş geçmiş en iyi basketbol oyuncusu olarak gösterilen Michael Jordan, resmi sözcüsü aracılığıyla bir açıklama yayınladı. NBA takımlarından Charlotte Hornets'in de sahibi olan Jordan, "LJ'i destekliyorum. Toplum için harika şeyler yapıyor" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili sürpriz bir açıklama da Trump'ın eşi First Lady Melania Trump'tan geldi. First Lady, sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada James'in toplum için önemli şeyler yaptığı belirterek, yıldız basketbolcunun geçtiğimiz günlerde Ohio'da açtığı okulu ziyaret edebileceğini belirtti.

Donald Trump ile Lebron James arasındaki gerilim ise yeni değil. Geçtiğimiz yıl, NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın Beyaz Saray davetini geri çevirmesi sonrasında Lebron James, "Sen gelene kadar Beyaz Saray’a gitmek büyük bir gururdu" ifadelerini kullanmış ve Trump'a 'Serseri' şeklinde hitap etmişti.

Aynı dönemde NFL oyuncuları ülkedeki ırksal eşitsizliği ve polis şiddetini eleştirmek için ulusal marş sırasında diz çökme eylemi yapmış ve Trump bu oyuncuların ligden kovulmaları gerektiğini belirterek spor dünyasında tartışma yaratmıştı.

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