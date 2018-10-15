Trump: Muhtemelen Putin de suikastların içinde

ABD Başkanı Donald Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 dakika programında Lesley Stahl'ın konuğu oldu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ABD'nin Çin'le olan ilişkilerine kadar birçok konuda önemli açıklamalar yaptı.

Avrupa'da suikasta uğrayan veya zehirlenen Rus vatandaşlarıyla ilgili konuşan Trump, Putin'in 'muhtemelen' bu suikastların içerisinde olduğunu söyledi. Trump, "Tabiki bunu yapmamalıydılar ama bizim ülkemizde olmadı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda Putin ile görüşmesinin eleştiri konusu olduğunun hatırlatılması üzerine Trump, "Ona karşı oldukça çetindim. Çok çetin bir görüşmeydi ve iyi de bir görüşmeydi" ifadelerini kullandı.

2016 seçimlerine Moskova'nın müdahale ettiği iddiaları üzerine konuşan Trump, "Karıştılar. Bence Çin de karıştı. Ve diğer ülkeler de. Ben Çin'in daha büyük bir problem olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

" BEYAZ SARAY'DAKİ HERKESE GÜVENMİYORUM"

Eşi Melania Trump'ın, Beyaz Saray'da 'güvenilmez danışmanlar' olduğuna dair sözleriyle ilgili konuşan ABD Başkanı, "Aynısını hissediyorum. Dürüst olacağım, Beyaz Saray'daki herkese güvenmiyorum. Genellikle tedbirliyim. Bir bebek değilim. Bu çetin bir iş. Burası yırtıcı bir yer. Washington yırtıcı bi yer. Saldırılar, kötü konuşmalar, arkandan konuşmalar. Ancak biliyorsunuz, burada rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan olduğundan bu yana kendisini en çok şaşırtan şeyin ne olduğunun sorulması üzerine Washington'daki politik atmosferden bahseden Trump, "Öncede Manhattan'daki emlak işleriyle uğraşanların en zorlu insanlar olduklarını söylerdim. Şimdi onların bebek olduğunu söylüyorum. En zorlu insanlar siyasiler. Bu en aldatıcı ve yırtıcı dünya. Yırtıcı, yalanlarla dolu, üçkağıtçı ve aldatıcı. Birileriyle anlaşma yapabilirsin ve bu bir masayla anlaşma yapmaya benzer" ifadelerini kullandı.

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