Trump, otomobil endüstrisini geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti

CBS News'in haberine göre, Oval Ofis'te basına konuşan Trump, ABD'li otomobil üreticilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Trump, üreticilerin Kanada, Meksika ve diğer ülkelerdeki üretimi ABD'ye taşımak için "biraz zamana ihtiyaçları olduğunu" söyleyerek, "karmaşık tedarik zincirlerini" gözden geçirmelerine zaman tanımak amacıyla otomobil endüstrisinin geçici olarak gümrük vergilerinden muaf tutabileceğini ima etti.

Başkan Trump, 2 Nisan'da ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını açıklamış ve temel tarife oranları ile ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını duyurmuştu.

ABD'nin tarife artışına tepki gösteren Çin'e yönelik tarifeleri yüzde 125'e kadar çıkaran Trump, diğer ticaret ortakları için ek tarifelerin 90 günlüğüne askıya alındığını açıklamıştı.

Trump, 26 Mart'ta, otomobil ve bazı otomobil parçalarının ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması için bir kararname imzalamıştı.

Geçtiğimiz günlerde gümrük vergisinde teknolojik ürünler konusunda da geri adım atılmış ve bilgisayarlar, akıllı telefonlar, çipler, çip üretiminde kullanılan makineler, işlemciler, modemler, güneş panelleri gibi ürünler ek tarifelerden muaf tutulacağı belirtilmişti.