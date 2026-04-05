        Haberler Dünya Amerika Trump: Pek çok askeri lider öldürüldü | Dış Haberler

        Trump: Pek çok askeri lider öldürüldü

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik kısa süre önce yapılan saldırıda "pek çok askeri liderin" öldürüldüğünü bildirdi

        Giriş: 05.04.2026 - 03:19
        ABD Başkanı Trump, Truth Social'den yaptığı paylaşımda, ABD'nin İran'ın başkenti Tahran'a yaptığı son saldırının görüntülerini paylaştı.

        ABD Başkanı, video paylaşımının altına, "İran’ın, kendilerini kötü ve basiretsizce yönetmiş olan pek çok askeri lideri, daha pek çok şeyle birlikte, Tahran’daki bu devasa saldırıyla tasfiye edildi!" diye yazdı.

        Trump, uzaktan çekilmiş karanlık bir görüntüyü paylaşırken, yaklaşık bir dakikalık videonun bir bölümünde bombardıman sesleriyle tepelik bir bölgenin düşen bombanın etkisiyle kısa süreliğine aydınlandığı görüldü.

        Trump, saatler önce yaptığı diğer bir paylaşımda, ABD'nin İran'a anlaşma yapmak için verdiği sürenin daraldığına işaret etmişti.

        "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadesini kullanan Trump, Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması durumunda Tahran yönetiminin üzerine "kıyametin kopmasının" yakın olduğunu ifade etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

