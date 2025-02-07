ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin harcamalarını dengelemesi ve israfı önlemesi amacıyla Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirdi.

Hükümete bağlı birtakım kuruluşların bütçelerini azaltan Musk'a Trump tarafından daha büyük bir görev verildi. Donald Trump son açıklamasında, Elon Musk'a ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) denetleme görevi verdiğini teyit etti.

Verilen yetki uyarınca Elon Musk, Pentagon'un harcamalarını denetleyecek. Musk ayrıca eğitim bakanlığını denetleme yetkisine de sahip oldu.