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        Haberler Dünya Trump: Pentagon'un giderlerini denetlemesi için Elon Musk'a izin verdi | Dış Haberler

        Trump: Pentagon'un giderlerini denetlemesi için Elon Musk'a izin verdim

        ABD Başkanı Donald Trump, hükümet giderlerindeki israfı önlemek adına Hükümet Verimliliği Departmanının başına Elon Musk'ı getirmişti. Trump son olarak Elon Musk'a ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) denetleme yetkisi verdi. Musk yetkiyle, Pentagon'un giderlerini denetleyebilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 23:43 Güncelleme: 07.02.2025 - 23:43
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        Trump: Pentagon'u denetlemesi için Musk'a izin verdim
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        ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin harcamalarını dengelemesi ve israfı önlemesi amacıyla Elon Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başına getirdi.

        Hükümete bağlı birtakım kuruluşların bütçelerini azaltan Musk'a Trump tarafından daha büyük bir görev verildi. Donald Trump son açıklamasında, Elon Musk'a ABD Savunma Bakanlığını (Pentagon) denetleme görevi verdiğini teyit etti.

        Verilen yetki uyarınca Elon Musk, Pentagon'un harcamalarını denetleyecek. Musk ayrıca eğitim bakanlığını denetleme yetkisine de sahip oldu.

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