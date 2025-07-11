Trump, siyasi yorumcu Nick Adams'ı ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdi

Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Avustralya doğumlu ABD vatandaşı Nick Adams hakkında paylaşımda bulundu.

Trump, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdiği Adams'ı "inanılmaz bir vatansever ve çok başarılı bir girişimci" olarak nitelendirdi.

Adams'ın "çok satan bir yazar, konuşmacı ve yorumcu" olduğunu belirten Trump, Nick Adams'ın ABD'ye sevgisi ve bağlılığını da "ilham verici" olarak değerlendirdi.

Adams'ın paylaşımı

Adams da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, bu onura layık görülmesinden dolayı Başkan Trump'a teşekkürlerini sundu.

Malezya'da ABD'yi temsil etmekten gurur duyacağını ve onay sürecini sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Adams, "Gelmiş geçmiş en büyük başkanımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.