Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump, siyasi yorumcu Nick Adams'ı ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdi | Dış Haberler

        Trump, siyasi yorumcu Nick Adams'ı ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdi

        ABD Başkanı Donald Trump, muhafazakar siyasi yorumcu Nick Adams'ı, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 10:08 Güncelleme: 11.07.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump, siyasi yorumcu Nick Adams'ı büyükelçi atayacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Başkan Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Avustralya doğumlu ABD vatandaşı Nick Adams hakkında paylaşımda bulundu.

        Trump, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine aday gösterdiği Adams'ı "inanılmaz bir vatansever ve çok başarılı bir girişimci" olarak nitelendirdi.

        Adams'ın "çok satan bir yazar, konuşmacı ve yorumcu" olduğunu belirten Trump, Nick Adams'ın ABD'ye sevgisi ve bağlılığını da "ilham verici" olarak değerlendirdi.

        Adams'ın paylaşımı

        Adams da sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, bu onura layık görülmesinden dolayı Başkan Trump'a teşekkürlerini sundu.

        Malezya'da ABD'yi temsil etmekten gurur duyacağını ve onay sürecini sabırsızlıkla beklediğini kaydeden Adams, "Gelmiş geçmiş en büyük başkanımıza teşekkürler." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nick Adams
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        Yeni dönem! Terör örgütü bugün silah bırakıyor
        LGS sonuçları açıklandı
        LGS sonuçları açıklandı
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Yapı Kredi kripto para platformu kuruyor
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Sosyal medya saldırısı! Eski eşinin arkadaşını darp etti!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        Napoli'den Galatasaray'a kötü haber!
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşçinin hafta tatilinde yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Apartmana pul biber tahliyesi!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Fenerbahçe, Trossard ile anlaştı iddiası!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        Bu hastalıklar tatili zehir etmesin!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        NVIDIA ülke ekonomilerini geçti!
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bu çizgi filmlerin üzücü hikayelerini biliyor musunuz?
        Bitcoin rekor tazeledi
        Bitcoin rekor tazeledi
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Boğazın iki yakasına 'rüşvetle ruhsat' soruşturması
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Doğu Karadeniz için yağmur, Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Trump: Pazartesi günü önemli bir açıklama yapacağım
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Fenerbahçe'den o teklife ret!
        Yeni aşkıyla tatilde
        Yeni aşkıyla tatilde
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!
        Orkun Kökçü transferinde mutlu son!