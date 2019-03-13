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ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
AA'nın haberine göre Etiyopya'da 10 Mart'ta yaşanan kazanın ardından Boeing 737 Max tipi uçakların uçuşlarını durdurma kararı alan son ülke ABD oldu.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ikinci bir talimata kadar Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların yere indirilmesine karar verdiklerini ifade etti. Trump, söz konusu kararın ABD Havacılık İdaresi (FAA) tarafından derhal uygulanacağını belirtti.
Trump, "Bu konuyu şansa bırakmak istemedim. Doğru olan şeyi yaptığımızı hissediyoruz. Amerikan halkının ve herkesin güvenliği en önemli önceliğimizdir. Umarım (Boeing) kısa zamanda cevaplarını hazırlar ancak o zamana kadar uçakları yerde olacak." ifadelerini kullandı.
Donald Trump ayrıca, Boeing'in çok değerli bir firma olduğunu ve uçaklarının yere inmesi kararının onlar açısından çok zor bir dönüm olduğunun da farkında olduğunu söyledi.
Etiyopya Hava Yollarına ait "B737 Max 8" tipi yolcu uçağı, 10 Mart'ta Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, kazada uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiyopya'daki son kazanın ardından Türkiye, Singapur, Çin, Etiyopya, Endonezya, Avustralya, Malezya, Umman, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya, Avrupa Birliği, Kazakistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Fiji, Hindistan, Hong Kong, Lübnan, Kosova, Bahreyn, Mısır ve Tayland, "Boeing 737 Max" tipi uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını uçuşlara kapatmıştı.
Türk Hava Yolları da filosundaki B737 Max 8 tipi uçakları seferlerinden çektiğini açıklarken, Arjantin, Brezilya, Hindistan, Meksika, Kanada, Norveç ve İzlanda'da da bazı hava yolu firmaları benzer bir kararla söz konusu tipteki uçakları seferlerinden çektiklerini duyurmuştu.
ABD Başkanı Trump dün yaptığı açıklamada, boeing pilotlarının Einstein olmasına gerek yok demişti.
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