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HaberlerDünyaTrump'tan İran'da düşen uçakla ilgili flaş açıklama!

Son dakika! Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili flaş açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait uçağın düşüşüyle ilgili 'şüpheleri' olduğunu söyledi. Öte yandan Reuters haber ajansı, ABD yönetiminin uçağın İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğü yönünde bir kanıya sahip olduğunu öne sürdü

son dakika
HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen ve 176 kişinin ölümüne neden olan Ukrayna Havayolları'na ait uçakla ilgili açıklama yaptı.

Trump, "Çok kötü bir hissim var. Birileri hata yapmış olabilir" ifadelerini kullandı. Trump uçağın düşüşüyle ilgili şüpheleri olduğunu belirtti.

Öte yandan Reuters haber ajansı hükümet yetkililerine dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi uçağın bir füzeyle vurularak düşürüldüğüne emin. Reuters'ın haberinde Washington'ın uydu görüntüleri nedeniyle uçağın düşürüldüğüne inandığı ifade edildi.

ABD'li yetkililerin uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtildi.

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