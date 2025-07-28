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        Haberler Dünya Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi | Dış Haberler

        Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi

        ABD Başkanı Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermek zorunda olduğunu söyledi. "İsrail Gazze'ye gıda girmesine izin vermek için daha fazlasını yapmalı mı?" doğrudan yanıtlamayan Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu, ancak kimsenin bundan bahsetmediğini ve teşekkür etmediğini dile getirdi. Gazze'de açlıktan ölen çocukların görüntülerini izlediğinde ne hissettiği sorulduğunda ise Trump, "Bu korkunç bir şey" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 07:43 Güncelleme: 28.07.2025 - 07:43
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        Trump'tan İsrail'e: Karar vermek zorunda
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        ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de atacağı adımlar konusunda bir karar vermesi gerektiğini belirtti.

        İskoçya'ya yaptığı ziyaret kapsamında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ticari ilişkileri görüşmek için bir araya gelen Trump, Gazze'ye ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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        ABD Başkanı Trump'a, "İsrail Gazze'ye gıda girmesine izin vermek için daha fazlasını yapmalı mı?" sorusu yöneltildi.

        Bu soruya doğrudan yanıt vermeyen Trump, ABD'nin iki hafta önce Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar yardımda bulunduğunu, ancak kimsenin bundan bahsetmediğini ve teşekkür etmediğini belirtti.

        Trump, "En azından birilerinin size teşekkür etmesini istersiniz. Başka hiçbir ülke bir şey vermedi. Gazze'ye gıda için 60 milyon dolar verdik." ifadelerini kullandı.

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        Avrupa ülkelerinin hiçbirinin yardımda bulunmadığını savunan Trump, "Kimse de 'çok teşekkür ederiz' demedi. En azından bir teşekkür almak güzel olurdu." diye konuştu.

        Gazze'de açlıktan ölen çocukların görüntülerini izlediğinde ne hissettiği sorulduğunda ise Trump, "Bu korkunç bir şey. Çocukları gördüğümde ve özellikle son birkaç haftadır gördüğüm görüntülerde, insanlar yiyecek çalıyor, para çalıyor, silah çalıyor. Her şeyi çalıyorlar. Tam bir karmaşa. Her yer berbat durumda." dedi.

        "İSRAİLLİ AİLELER, ÖLEN ESİRLERİN CESETLERİN İADE EDİLMESİNİ BEKLİYOR"

        ABD Başkanı Trump, Gazze'deki İsrailli esirlere de değinerek, İsrailli ailelerin, ölen esirlerin cesetlerinin iade edilmesini beklediği, bu ailelerden bazılarıyla bir araya gelerek onları dinlediğini aktardı.

        Trump, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Biliyorsunuz, geçen gün (İsrail ile Hamas) rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. (Hamas) Onları (esirleri) geri vermek istemiyorlar ve bu yüzden, İsrail bir karar vermek zorunda kalacak. Ben ne yapacağımı biliyorum, ama bunu söylemenin uygun olmadığını düşünüyorum, ancak İsrail bir karar vermek zorunda kalacak."

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