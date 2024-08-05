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        Haberler Dünya Amerika Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok | Dış Haberler

        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok

        ABD Başkan adayı Donald Trump, ABD'li milyarder Musk'ın kendisine olan desteği hakkında konuştu. Trump "Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Yani başka bir seçeneğim yok." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 00:10 Güncelleme: 05.08.2024 - 00:10
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        Trump'tan Musk'a: Başka bir seçeneğim yok
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        ABD'de eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçimlerde Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın "desteğini aldığı için elektrikli araçları desteklemekten başka seçeneğinin olmadığını" belirtti.

        Seçim kampanyası için Georgia eyaletinin Atlanta kentinde düzenlediği mitingde konuşan Trump, ABD'li milyarder Musk'ın kendisine olan desteğini değerlendirdi.

        "BAŞKA SEÇENEĞİM YOK"

        Trump, "Ben elektrikli arabalardan yanayım. Olmak zorundayım çünkü biliyorsunuz, Elon beni çok güçlü bir şekilde destekledi. Yani başka bir seçeneğim yok." dedi.

        Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, daha önce, Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtmişti.

        Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ın elektrikli araçlara verdiği desteği "cehenneme geçiş" olarak nitelendirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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