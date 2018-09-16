ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından, seçim zamanında kendi ekibinden bazı yetkililerin Rusya ile görüşmeler yaptığı iddiası kapsamında Mueller'in yürüttüğü soruşturmaya ilişkin yeni açıklamalar yaptı.

Soruşturmayı "cadı avı" olarak nitelendiren Trump, "Robert Mueller'in kanunsuz cadı avı, bir suç bulmak için devam ediyor. (Hillary) Clinton'ın seçim kampanyası haricinde Rusya ile hiçbir zaman gizli anlaşma olmadı; bu yüzden 17 öfkeli Demokrat (Senatör) bulabilecekleri her şeye bakıyorlar. Bu, ülke için tamamen haksız ve kötü olduğu gibi hukuka da aykırı." ifadelerini kullandı.

Trump, bu ifadelerinin hemen ardından kendi yönetimine yakınlığıyla bilinen haber kanalı Fox News'e yönelik de "Az önce Fox News'te Maria Bartimo ile Pazar Sabahı Özel programını izledim. Rusya aldatmacasını ve devlet yolsuzluğunu anlamak isteyenler için kesinlikle izlenmesi gereken bir program. Bu akşam Foxİş'te tekrar yayınlanacak. İzlenmeli." mesajını paylaştı.

Rusya'nın siber saldırı yoluyla ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla başlatılan ve Özel Yetkili Savcı Mueller'in sorumluluğunda sürdürülen soruşturmada, özellikle ABD Başkanı Trump'ın seçim kampanyasında görev almış bazı kişilerin Ruslarla ilişkileri odak noktası olmuştu.

Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos, savcı Mueller tarafından suçlanmıştı.

Flynn ve Papadopoulos haklarındaki suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates suçlamaları reddetmişti ancak daha sonraki süreçte Gates hakkındaki suçlamaları kabul etmiş, Manafort ise iki suçla ilgili olarak savcı ile iş birliği yapmaya ikna olmuştu.

ABD'de devam eden Rusya soruşturması kapsamında Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından suçlanan, ardından "para aklamak ve vergi kaçırmak"tan suçlu bulunan Paul Manafort ev hapsi cezası almıştı.

Donald Trump, kendisi veya seçim kampanyası ekibi ile Rusya arasında herhangi bir gizli iş birliği olabileceği yönündeki tüm iddiaları reddetmişti.

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