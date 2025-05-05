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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi - İş-Yaşam Haberleri

        Trump'tan yeni hamle: Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi

        ABD Başkanı Donald Trump, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 07:16 Güncelleme: 05.05.2025 - 07:16
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        Yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi
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        ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Amerika'daki film endüstrisinin çok hızlı bir şekilde "öldüğünü" belirtti.

        Diğer ülkelerin film yapımcılarını ve stüdyolarını ABD'den uzaklaştırmak için her türlü teşviki sunduğuna işaret eden Trump, "Hollywood ve ABD içindeki birçok bölge adeta harap oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, bunun diğer ülkelerin kasıtlı bir çabası olduğunu ve bu nedenle ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunu vurgulayarak, tüm bunların yanında bunun bir mesaj ve propaganda da olduğunu kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, "Bu nedenle Ticaret Bakanlığına ve ABD Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ülkemize gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini derhal başlatma yetkisi veriyorum. Filmlerin yeniden Amerika'da yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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