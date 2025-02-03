Trump, Trudeau ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile konuştuğunu ve yerel saatle 15.00'te yeniden görüşeceğini bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Trudeau ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Kanada'nın ABD bankalarının orada açılmasına veya iş yapmasına bile izin vermediğini savunan Trump, bunun gibi pek çok şey olduğunu kaydetti.

Trump, aynı zamanda bir "uyuşturucu savaşı" olduğunu belirterek, "ABD'de yüz binlerce insan Meksika ve Kanada sınırlarından akan uyuşturucu yüzünden öldü. Az önce Justin Trudeau ile konuştum. Saat 15.00'te tekrar konuşacağım." ifadelerini kullandı.

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.

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