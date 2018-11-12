ABD Başkanı Donald Trump Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Estonya Cumhurbaşkanı Kersti Kaljulaid ve Letonya Cumhurbaşkanı Raimonds Vejonis ile buluştuğunda konuşmasına bir eleştiri ile başlamıştı.

Beyaz Saray'da gerçekleşen buluşmada Trump, 1990'larda başlayan ve Yugoslavya'nın dağılmasıyla sona eren savaş için Baltık liderlerini suçladı. Bunu duyan Baltık liderleri 'bir an' ne olduğunu anlayamadılar sonrasında ise Trump'ın Baltık ülkeleri ile Balkan ülkelerini karıştırdığını fark ettiler.

Her ne kadar dünya coğrafyası Trump'ın güçlü bir özelliği olmasa da, Melania Trump'ın aslında Balkan kökenli olması bu farkı bilmemesini daha şaşırtıcı bir hale getiriyor. Melania Trump bağımsızlığını Balkan savaşlarından sonra kazanan Slovenya doğumlu.

Fransız haber kuruluşu Le Monde, bu durumu eleştirerek Trump'ın eşi Melania tarafından bu konu hakkında bilgisiz olarak hatırlayacağı yorumunda bulundu.

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