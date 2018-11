ABD Başkanı Donald Trump’ın, 1'inci Dünya Savaşı'nın sona erişi ve ateşkesin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerinde yağmur nedeniyle Fransa'da katılacağı anma törenine katılmayı reddetmesi üzerine, DRPK Haber Servisi "Yüce Lider Kim John-Un’un yağmurdan korkmadığını" belirten bir tweet yayınladı.

— DPRK News Service (@DPRK_News) November 10, 2018

Paylaşılan bu tweet üzerine Obama dönemi BM elçisi Samantha Power ve eski ABD'nin Rusya Büyükelçisi Michael McFaul, Kuzey Kore'nin resmi Twitter hesabından oluşan bir parodiye düşerek, Kim Jong-un'un ABD Başkanı'na karşı duydukları övgüyü geri çekti.

Michael McFaul, Twitter hesabından cevap vererek, "Vay. Kuzey Kore liderine aşık olduğunu söyleyen lider hakkında konuşuyorsunuz. Şaşırtıcı." şeklinde yorumda bulundu. McFaul'un ilk attığı tweette Kuzey Kore liderine 'diktatör' dediği ama sonrasında paylaşımını sildiği fark edildi.

Obama döneminde BM elçisi Samantha Power ise "Acımasız Kuzey Kore hükümeti espri anlayışıyla bilinmemektedir." diyerek attığı tweette Donald Trump'tan bahsetti.

Associated Press muhabiri Matt Lee Bir dizi tweette, sahte bir haber ajansının oynadığı "kurbanları" bilgilendirdi.

Utançlara ek olarak, söz konusu hesap yıllardır sürmektedir ve en az 2015 yılından beri sahte olduğu bilinmektedir.

Parodi yıllar boyunca Newsweek, BuzzFeed, Fox News, The Verge ve The Washington Post gibi kurbanların uzun bir listesini yaptı. Yüksek profilli haber siteleri arasındaki en son kayıp New York Times'dı.

Twitter Power ve McFaul'la alay etmede acımasızdı, yorumcular eski BM büyükelçisi "cahil" olarak nitelendirdi ve McFaul'un anti-Trump önyargılarıyla kör olduğunu söyledi.

