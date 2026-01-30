Habertürk
        Trump, vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık dava açtı | Dış Haberler

        Trump, vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık dava açtı

        ABD Başkanı Trump, ilk başkanlık döneminde vergi bilgilerinin sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık tazminat davası açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2026 - 10:32 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:32
        Trump'tan 10 milyar dolarlık dava
        ABD Başkanı Donald Trump, ilk başkanlık dönemi sırasında vergi bilgilerinin haber kuruluşlarına sızdırılması nedeniyle ABD Gelir İdaresi ve ABD Hazine Bakanlığına karşı dava açtı.

        Florida Güney Bölge Mahkemesinde açılan davaya göre, Trump'ın oğulları Eric Trump ve Donald Trump Jr. ile Trump Organizasyonu, ABD Gelir İdaresi ve Hazine Bakanlığına karşı davacı olarak yer aldı.

        Trump, vergi bilgilerinin haber kuruluşlarına sızdırılması nedeniyle 10 milyar dolarlık tazminat talep ediyor.

        Dava dosyasında, gizli vergi kayıtlarının sızdırılmasının “mali zarara yol açtığı, kamuoyunda utanç verici bir durum yarattığı, iş itibarlarını haksız biçimde zedelediği ve kayıtların çarpıtılarak Başkan Trump ile diğer davacıların kamuoyundaki itibarını olumsuz etkilediği” iddia edildi.

        ABD Vergi Dairesi'nde sözleşmeli olarak çalışan Charles Littlejohn, aralarında Trump’ın kayıtlarının da bulunduğu 1000'den fazla çoğu milyarderin vergi beyannamelerini sızdırarak, New York Times ve ProPuplica adlı medya kuruluşlarına vermişti.

        Dava dosyasında, vergi bilgilerinin sızdırılmasının "2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın seçmenler arasındaki desteğini olumsuz etkilediği" ileri sürüldü.

        Trump ve diğerlerine ait vergi bilgilerini haber kuruluşlarına sızdırmaktan suçunu kabul eden Littlejohn, Ocak 2024'te beş yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

