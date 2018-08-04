2017 NBA şampiyonu olan Golden State Warriors takımının yıldız oyuncusu Stephen Curry’nin, Beyaz Saray'daki davete katılmak istemediğini söylemesi üzerine, Başkan Trump basketbol takımına olan davetini geri çekmiş, LeBron James, Trump'ı kastederek, "Serseri! Stephen Curry zaten gitmeyeceğini söyledi. Sen gelene kadar Beyaz Saray'a gitmek büyük bir onurdu" açıklamasında bulunmuştu.

Trump ardından, kendisini protesto eden oyuncular için de "Amerikan Futbolu Ligi NFL oyuncuları milli marşı protesto amacıyla ayağa kalkmazsa işlerinden kovulmalı" demişti.

JORDAN GÖNDERMESİ

LeBron ile röportaj yapan Don Lemon'ı da işin içine katan Trump, Michael Jordan göndermesi yapmayı da unutmadı. "LeBron James televizyonlardaki en aptal adam Don Lemon ile röportaj yaptı. Lemon, LeBron'u akıllıymış gibi gösterdi. Tabii bunu başarabilmek kolay değil. Ben Mike'ı seviyorum!" paylaşımında bulundu.

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