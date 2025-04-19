Trump yönetimi, Covid-19'a ilişkin iddiaların yer aldığı yeni internet sitesi oluşturdu

New York Times gazetesinin haberine göre, Donald Trump yönetimi, halkın Covid-19 konusunda bilgilendirildiği ve güncel verilere ulaştığı hükümet portallarından "covid.gov" internet sitesini, "tartışmalı iddiaların" yer aldığı yeni platformla değiştirdi.

"Lab leak (Laboratuvar sızıntısı)" başlıklı yeni sitede hastalığa yol açan "SARS-CoV-2" virüsünün, "insan yapımı patojen" ve "çıkış noktasının Çin'deki Vuhan Viroloji Enstitüsü olduğu" iddialarına yer verildi.

İddiaları desteklemek amacıyla 5 maddelik argümanın sunulduğu sitede virüsün "doğada bulunmayan biyolojik özelliğe sahip olduğu" ve Vuhan'daki laboratuvarda "yetersiz önlemler eşliğinde organizmaların genetiğiyle oynanan çalışmaların yürütüldüğü" öne sürüldü.

REKLAM

Sitede ayrıca virüsün doğal yollardan ortaya çıktığını savunduğu gerekçesiyle eski Başkan Joe Biden döneminin Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de hedef alındı.

ABD Başkanı Trump, uzun zamandır Covid-19 salgınıyla ilgili "laboratuvar sızıntısı teorisinin" en makul açıklama olduğu görüşünü dile getiriyor.