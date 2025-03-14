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        Haberler Dünya Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararın kısmen uygulanmasını talep etti | Dış Haberler

        Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkını kaldıran kararın kısmen uygulanmasını talep etti

        ABD Başkanı Trump yönetimi, Maryland, Massachusetts ve Washington'daki federal yargıçların ülke çapında doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararlarına karşı harekete geçti. Trump yönetimi, kararnamenin kısmen yürürlüğe girmesine izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 07:44 Güncelleme: 14.03.2025 - 07:44
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        Trump'ın ekibi harekete geçti
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        ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, doğumla vatandaşlık hakkı elde edilmesini engelleyen kararnamenin kısmen yürürlüğe girmesine izin verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

        Trump yönetimi, Maryland, Massachusetts ve Washington'daki federal yargıçların ülke çapında kararnamenin uygulanmasını durduran kararlarına karşı harekete geçti.

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        Adalet Bakanlığı aracılığıyla Yüksek Mahkemeye sunulan dilekçede, bölge yargıçlarının kararlarının ülke çapında geçerliliği olmadığı savunuldu.

        Dilekçede, kararların yalnızca davayı açan ve mahkemenin yetki alanındaki davacılarla sınırlı tutulması gerektiği belirtilerek, yasal süreç devam ederken kararnamenin ülke genelinde kısmen uygulanması talep edildi.

        ABD Başkanı Trump, yemin töreninin yapıldığı 20 Ocak'ta, ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldıran başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

        Kararnamede, ülkede kaçak şekilde bulunan bir anneden ABD'de doğan bir çocuğun, babası vatandaş veya yeşil kart sahibi olmadığı takdirde doğum hakkıyla vatandaşlık garantisi alamaması öngörülüyor.

        Kararnameye karşı 21 Ocak'ta, 22 eyaletin başsavcısı dava açmıştı.

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