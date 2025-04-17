Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne "Yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilirsin" uyarısı

CNN'in haberine göre, Noem, Harvard Üniversitesine yazdığı mektupta, yabancı vizeli öğrencilerin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetlerinin kayıtlarının 30 Nisan'a kadar bildirilmesini talep etti.

Noem, söz konusu taleplere uyulmasını istedi.

"Harvard rapor gerekliliğine tam uyduğunu doğrulayamazsa, yabancı öğrenci kayıt ayrıcalığını kaybedecek." ifadelerini kullanan Noem, üniversitenin, Öğrenci Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Harvard'ın bir sözcüsü, mektubun ardından yaptığı açıklamada, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ancak yasaya uyacaklarını söyledi.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

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Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.