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        Haberler Dünya Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne "Yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilirsin" uyarısı | Dış Haberler

        Trump yönetiminden Harvard Üniversitesi'ne "Yabancı öğrenci kayıt yetkisini kaybedebilirsin" uyarısı

        ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Filistin'e destek gösterilerinde ismi öne çıkan Harvard Üniversitesinin yabancı öğrenci kayıt yetkilerini yitirebileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 10:05 Güncelleme: 17.04.2025 - 10:05
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        Trump'tan Harvard'a bir tehdit daha
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        CNN'in haberine göre, Noem, Harvard Üniversitesine yazdığı mektupta, yabancı vizeli öğrencilerin yasa dışı ve şiddet içeren faaliyetlerinin kayıtlarının 30 Nisan'a kadar bildirilmesini talep etti.

        Noem, söz konusu taleplere uyulmasını istedi.

        "Harvard rapor gerekliliğine tam uyduğunu doğrulayamazsa, yabancı öğrenci kayıt ayrıcalığını kaybedecek." ifadelerini kullanan Noem, üniversitenin, Öğrenci Değişim Ziyaretçi Programı (SEVP) sertifikasını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

        Öte yandan, Harvard'ın bir sözcüsü, mektubun ardından yaptığı açıklamada, anayasal haklarından vazgeçmeyeceklerini ancak yasaya uyacaklarını söyledi.

        Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

        ABD'de Donald Trump yönetimi, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteye yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek, federal fonları dondurma tehdidinde bulunmuştu.

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        Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu.

        Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

        Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

        Trump, son açıklamasında, "Harvard yolunu kaybetmiş. Harvard, artık iyi bir öğrenim yeri olarak bile kabul edilemez ve dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde yer almamalıdır." demişti.

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