ABD'de okul bölgelerinden, eğitim fonunu donduran Trump yönetimine dava

ABD'de bazı okul bölgeleri, 6 milyar dolardan fazla eğitim fonunun dondurulduğu gerekçesiyle Donald Trump yönetimine dava açtı.

ABC News'in haberine göre, Trump yönetiminin 6 milyar doların üstündeki eğitim fonunu dondurması sivil toplumu harekete geçirdi.

Söz konusu durumu eleştiren okul bölgeleri ve "Amerikan Öğretmenler Federasyonu" üyeleri, Kongre tarafından tahsis edilen söz konusu fonun dondurulmasına karşı dava açtı.

Buna göre davacılar, ABD Eğitim Bakanlığının yanı sıra Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisine (OMB), düşük gelirli öğrenciler ve göçmenlerin eğitimi için "hayati öneme sahip" fonun verilmesi talebinde bulundu.

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Amerikan Öğretmenler Federasyonu yöneticisi Wendy G. Coleman, "Trump yönetiminin bu fonları dondurmasının hiçbir yasal gerekçesi yok." ifadesini kullandı.

FONLAR DONDURULMUŞTU

Trump yönetimi 1 Temmuz'da, okul sonrası, yaz programları, İngilizce öğrenen öğrencilere destek, öğretmen eğitimi ve diğer hizmetlerin ödenmesi için Kongre tarafından tahsis edilen 6 milyar dolardan fazla fonu dondurmuş ve bu fonların incelemeye alındığını açıklamıştı.

ABD Hazine Bakanlığının 11 Temmuz'da yayımladığı haziran ayına ilişkin bütçe dengesi raporunda ise hükümetin eğitim harcamalarının haziranda yıllık bazda yüzde 91 azaldığı görülmüştü.