TSYD Koşusu'nda kazanan 'O Bir Çelik' oldu!

Türkiye Spor Yazarları Derneği adına düzenlenen mücadele (KV-8/DHÖW), bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.30'da gerçekleşti. 4 yaşlı safkan Arap atlarına mahsus olarak koşulan yarış, 2000 metre mesafe üzerinden sentetik pistte yapıldı.

TSYD Koşusu'nu Mete Çelik'in sahibi Feme Hay. Tar. Ltd. Şti.'nin de yetiştiricisi olduğu O Bir Çelik (Kaizbert - Jonathan / Güntay) jokeyi Tolga Yıldız idaresinde kazandı. Erkut Koca'nın antrene ettiği at bu galibiyetiyle kariyerindeki 16. birinciliğini elde etmiş oldu.