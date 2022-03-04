"ANNELİK BİR YOL ARKADAŞLIĞI"

Anneliğe, yol arkadaşlığı olarak baktığını da dile getiren ünlü oyuncu, "İçinden çıkamadığım durumlarda hep bunu hatırlatıyorum kendime. Yapabileceğim en iyi şey, onların ihtiyaç duyduğu noktada dayanacakları bir omuz olmak ve ihtiyaç duydukları ölçüde yanlarında olmak." şeklinde konuştu.