Tuba Büyüküstün ile sevgilisi Umut Evirgen, 14 Temmuz'da Sıla'nın Açıkhava Tiyatrosu'nda verdiği konsere gitmişti.



Umut Evirgen protokolde oturan 'Ufak Tefek Cinayetler'in güzel oyuncusu Bade İşçil ile samimi bir sohbete başladı. '2. Sayfa'nın haberine göre; Büyüküstün, sevgilisi Umut Evirgen ile Bade İşçil arasındaki yakınlıktan rahatsız oldu. Çift, konser arasında yerlerinden kalkıp bir köşede tartışmaya başladılar. Umut Evirgen, gecenin sonunda Bade İşçil'e "İyi akşamlar" bile diyemedi.



Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen arasında geçen kış Defne Samyeli yüzünden de kriz çıkmıştı. Tuba Büyüküstün, sevgilisinin bir gecce kulübünde sahneye çıkan Defne Samyeli ile Umut Evirgen arasındaki arkadaşlığı kıskanmıştı. Tuba Büyüküstün'den önce Cansu Ağar ile nişanlı olan Umut Evirgen eski nişanlısıyla da bu kıskançlık yüzünden görüşemiyor.



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