Niğde'de 17 yaşındaki genç, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü
Niğde'de bir kişi, ağabeyinin elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi
Niğde'de bir genç, ağabeyinin elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çiftlik ilçesi Bozköy beldesi Yeşilyurt Mahallesi Ağaçal mevkisinde araç içindeyken A.K'nin elindeki av tüfeği, kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan fişeğin isabet ettiği kardeşi 17 yaşındaki R.K. ağır yaralandı. R.K, götürüldüğü Çiftlik Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Ağabey A.K, gözaltına alındı.
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