Ordu'nun Gölköy ilçesi Çatak Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, son günlerde aç kalan yaban domuzlarının yerleşim birimlerini tehdit etmesi üzerine bir grup avcı sürek avına çıktı. Av sonrasında grupta bulunan A. Erduvan dengesini kaybederek yere düştü.

MERMİ, KARDEŞİNE İSABET ETTİ

İHA'da yer alan habere göre bu sırada A. Erduvan’ın tüfeğinden çıkan mermi kardeşi Bahtiyar Erduvan’a isabet etti. Ağır yaralanan Bahtiyar Erduvan kaldırıldığı Gölköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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