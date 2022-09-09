Tuğba Altıntop'a köpek saldırdı!

Altıntop ayrıca "Bir hayvan sever ve kendim de köpek besleyen biri olarak bu olay bana tanımadığım karakterini bilmediğim hayvanlara temkinli olmadan yanaşmamayı öğretti. Fakat bu benim hayvanları bundan sonra da sevmeyeceğim anlamına gelmeyecek. Bundan sonraki hayatımda görselleğimle olmasa bile yaşanmışlıkları bana kattığı tecrübelerimle sahne önünde ve arkasında sizlerle olmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.