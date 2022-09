Tuğba Altıntop'a köpek saldırdı!

"TEDAVİ SÜRECİNDEYİM"



Tuğba Altıntop, "Yaşamış olduğum elim bir olaydan dolayı şu an hastaneden çıkıp evde tedavi sürecindeyim. Yaşadığım bu şansız olay kısa süreliğine çıktığım tatilde akita cinsi bir köpeğin saldırısına maruz kaldım. Şu an yüzümün belirli bölgelerinde yaklaşık 50'den fazla dikiş atıldı. Bu vahim olay benim iş hayatımı her ne kadar olumsuz olarak etkileyeceği düşünülse de işimi yapmaya devam edeceğim." dedi.