Tuğba Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğine yönelik Instagram hesabından yaptığı açıklamada;

Ekinci, "Her zaman yanınızdayım, çünkü sizi en azından tanıyoruz. Partinizle beraber ülkemize yaptığınız tüm gelişimler için teşekkür ederim. Kalbinizi kıranlar adına ben özür dilerim. İyi olan kazansın Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" dedi.

TUĞBA EKİNCİ KİMDİR?

Tuğba Ekinci 9 Haziran 1977'de Kars'ta dünyaya geldi. Şov dünyasına girişi Osman Sınav'ın Ekinci'yi keşfetmesiyle oldu. Bodrum'da 'Mavi Düşler' dizisini çekerken Ekinci'yi gördü ve teklifte bulundu. Çarkıfelek'te bir süre hosteslik yaptı. Kral TV'de VJ oldu. 1994'te Güzellik Yarışması'na girdi, elemeleri geçti ve ilk 20 aday arasında yer aldı. Babasının izin vermemesi sonucu yarışmadan çekilmek zorunda kaldı. Erol Köse ile tanışması şarkıcılık kariyerinin başlangıcı oldu. Özcan Şenyaylar'dan özel şan dersleri aldı. Buzda Dans yarışmasının finalisti idi.

Pendik Lisesi mezunudur. Annesi hemşire, babası İTÜ mezunu inşaat mühendisidir. Fatih Özbilen'in eski eşidir. Tuğba Ekinci'nin eski sevgilileri arasında İbrahim Çelikkol ve Ümit Cem Şenol yer alıyor.

Albümleri

2005: O Şimdi Asker

2007: Boynuz

2008: Condom

2010: Yanma Demezler

2011: 100 Derece

2013: Hadi Kızım

2014: Git Git Gör Gününü

2016: Para Babası