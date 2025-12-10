Tuğba Melis Türk, Umre'ye gitti

Tuğba Melis Türk, Umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Tuğba Melis Türk, duygularını; "Şükürler olsun. Allah, isteyen herkese burada secde etmeyi nasip etsin" sözleriyle dile getirdi.

"BABAANNEM ADIMI UMRE ZİYARETİNDE KOYMUŞ"

Ayrıca babaannesinin ismini Umre ziyaretinde koyduğunu belirten Tuğba Melis Türk, şu ifadeleri kullandı: Rahmetli babaannem, adımı yıllar önce Umre ziyaretinde koymuş. Allah'ın izniyle kız olursa adı Tuğba olsun demiş. Ben de burada ayrılırken onun başörtüsünü taktım. Kalbimde her zaman sonsuz sevgin olacak babaannem. Nur içinde yat, mekânın cennet olsun.