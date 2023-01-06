Tuğçe Tayfur: Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı

"BU İŞİN BAZI ŞEYLERİ BANA AĞIR GELMEYE BAŞLADI"

Tuğçe Tayfur, şu mesajı yayınladı:

Sevgili dinleyicilerim, 18 yaşından beri bu işi profesyonel olarak yapıyorum biliyorsunuz ki... Çok anılar biriktirdim. Çok şey öğrendim. Yeri geldi güldüm. Yeri geldi ağladım, yeri geldi büyük kazıklar yedim, yeri geldi manipülasyona uğradım ama bu süreçte istediğim her şeyi başardım... En büyük gururum babamın şarkılarını sizlerle birlikte hep bir ağızdan söylemek oldu. Ama ben artık sahne almak istemiyorum. Bu işin bazı şeyleri bana ağır gelmeye başladı. Birkaç zamandır sözünü verdiğim sahneleri bitirmeyi bekliyordum. Bundan sonra neler yaparım benim için de sürpriz olacak. Bu zamana kadar benimle birlikte şarkıları göz göze, kalp kalbe söyleyen tüm dinleyicilerime sevgilerimi iletiyorum ve anlayışınızı bekliyorum.

Fotoğraf: Instagram