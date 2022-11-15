Tuğçe Tayfur'dan Ferdi Tayfur'a: Doğum günün kutlu olsun baba

"Doğum günün kutlu olsun baba" 0:00 / 0:00

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2011 yılında yüz felci geçiren ve o zamandan bu yana gözlerden uzak bir yaşam süren Ferdi Tayfur, 77'nci yaşına bastı. Ünlü şarkıcının doğum gününü kutlayan ilk isim ise kendisinin izinden giderek şarkıcı olan Tuğçe Tayfur oldu.

Tuğçe Tayfur, henüz küçük bir çocukken babasıyla çekilen bu fotoğrafını "Yeni yaşınla birlikte yeni şarkılar, yeni projeler de bekliyoruz senden. Doğum günün kutlu olsun baba" notuyla yayınladı.

TORUNUYLA POZ VERMİŞTİ Uzun süredir kameralardan uzakta bir yaşam sürdüren Ferdi Tayfur, geçtiğimiz aylarda torunu Taner Efe ile objektif karşısında poz vermişti. Tayfur'un kendisi gibi şarkıcı olan kızı Tuğçe Tayfur, babası ve oğlunun fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

FERDİ TAYFUR HAKKINDA Ferdi Tayfur ya da doğum adıyla Ferdi Tayfur Turanbayburt, 15 Kasım 1945'de Adana'da dünyaya gözlerini açmıştır. Türk ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu olan 30'dan fazla albüm ve 30'un üzerinde film yapan 1982 yılında ise kendi adına Ferdifon Plakçılık şirketini kuran Tayfur, 2009 yılında da inşaat sektörüne girmiştir.

Adana'da doğan ünlü isim, adını dublaj sanatçısı Ferdi Tayfur'dan almıştır. Tayfur, yoksul ve trajik bir hayat yaşadığını, babasının ölümünden sonra annesinin evlendiğini, kendisinin de okumak istediğini ancak imkanlar yüzünden bunu gerçekleştiremediğini söylemiştir. Henüz çocukluk yıllarında üvey babasının bulduğu şekerci dükkanında çıraklık yapan sanatçı okumayı iş hayatında öğrendiğini söylemiştir. Daha sonraları çiftlikte çalışarak ailesinin geçimine katkıda bulunan Tayfur aynı yıllarda düğünlerde şarkı söylerken yerel gazetede Adana Radyosu'nun müzik yarışması ilanını görür ve yarışmaya katılır. Ancak birinciliği kazanamaz ve ikinci olur, üvey babasının engellemelerine karşı İstanbul'a gelip iş bulur ve Nurten İnnap'a bağlama çalmaya başlar. Daha sonra 'Leyla' adlı ilk plağını doldurur ve bu plağından 500 lira kazanır.

Ferdi Tayfur, 1968 yılında Seda Plak ile iki plaklık anlaşma yapar ancak beklenen ilgiyi görmez. Akabinde yeniden Adana'ya dönen ve çiftlikteki işlerin başına geçen, diğer yandan müzik çalışmalarına devam eder ve üç yıl aranın ardından yaptığı "Huzurum Kalmadı" adlı plağı yayınlanır. 1973 yılında ise 'Kır Çiçekleri' adlı 45'lik ile çıkış yakalar. Yine 1974 yılında yaptığı "Bana Gerçekleri Söyle" adlı 45'lik ile adını duyurur.