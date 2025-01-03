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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur’un baba acısını arkadaşı Murat Uçmaz paylaştı: Gözyaşı bir an olsun durmadı - Magazin haberleri

        Tuğçe Tayfur'un baba acısını arkadaşı Murat Uçmaz paylaştı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

        Arabesk müziğin sevilen ismi Ferdi Tayfur, 79 yaşında hayata veda etti, kızı Tuğçe Tayfur'un baba acısını arkadaşı Murat Uçmaz paylaştı; "Gözyaşı bir an olsun durmadı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2025 - 19:46 Güncelleme: 03.01.2025 - 19:46
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        Ferdi Tayfur, 15 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlandıktan sonra önce Muğla'ya, ardından Antalya'ya sevk edildi. Burada sinüs ameliyatı geçiren sanatçı, daha önce beyin damarına stent taktırmış ve 2020'de oğluna böbrek nakli yaptırmıştı. Tayfur’un vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntüye neden oldu.

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        Sanatçının kaybının ardından gözler, bir süredir arası bozuk olan kızı Tuğçe Tayfur’a çevrildi. Tuğçe Tayfur’un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe’nin babasının konser görüntülerini izlerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

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        "İĞNELERLE ZOR AYAKTA DURUYOR"

        Uçmaz, bu paylaşımına, "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadeleriyle Tuğçe Tayfur'un yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Tuğçe Tayfur
        #ferdi tayfur
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