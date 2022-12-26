ALPARLSAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Alparslan kurduğu tertiple Surmari’ye sızmış ve Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek Alexander’ı tutsak alıp hanı fethetmişti. Besasiri’yi ise alevlerin ortasında bırakarak dışarı çıkmıştı. Besasiri öldü mü, yoksa bir yolunu bularak hayatta kalmayı başardı mı? Alparslan yaptığı fetih ile Ani’ye olan yürüyüşünü bir adım daha ileriye götürdü. Alparslan’ın şimdiki hedefi ne olacak? Surmari’de olup bitenden haberi olmayan Grigor öğrendiğinde ne yapacak? Surmari’yi teslim edecek mi, yoksa kan mı dökecek?