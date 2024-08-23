Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TÜİK 2024 Ağustos enflasyon oranlarını ne zaman açıklayacak, Ağustos'ta TÜFE yüzde kaç olur? Merkez Bankası enflasyon beklenti anketi tahmini

        TÜİK Ağustos enflasyon verilerini ne zaman açıklayacak? 2024 Ağustos ayı enflasyonu yüzde kaç olacak?

        Ağustos enflasyon verilerinin açıklanmasına az bir süre kaldı. Enflasyonun açıklanmasıyla aylık kira artış oranı da belli olacak. Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği beklenti anketini yayınladı ve tahminlerini paylaştı. Peki, TÜİK 2024 Ağustos enflasyon oranını ne zaman açıklayacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 23.08.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Aylık enflasyon verileri, bir sonraki ayın ilk haftasında açıklanıyor. Buna göre, Ağustos enflasyon verileri için gözler Eylül ayına döndü. Öte yandan, Merkez Bankası enflasyon beklenti anketini de yayınladı. Ağustos ayındaki TÜFE artışındaki beklenti yükseldi. Peki, 2024 Ağustos enflasyon verileri ne zaman açıklanacak ve beklentiler ne yönde? İşte, detaylar...

        2

        TÜİK AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ağustos ayı enflasyon rakamları 3 Eylül 2024 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

        3

        AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği Ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 2,17 olan ağustos ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,55'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 42,95'den yüzde 43,31'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 30,02'den yüzde 28,71'e, 24 ay sonrası için yüzde 19,32'den yüzde 19,30'a geriledi.

        4

        YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,95 iken, bu anket döneminde yüzde 43,31 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,02 iken, bu anket döneminde yüzde 28,71 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,32 ve yüzde 19,30 olarak gerçekleşmişti.

        5

        12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 33,13 olasılıkla yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,99 olasılıkla yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,71 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 34,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        6

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 29,69’unun beklentilerinin yüzde 23,00 – 26,99 aralığında, yüzde 39,06’sının beklentilerinin yüzde 27,00 – 30,99 aralığında, yüzde 23,44’ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 34,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        7

        24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

        2024 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,19 olasılıkla yüzde 14,00 – 17,99 aralığında, yüzde 46,99 olasılıkla yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 14,90 olasılıkla ise yüzde 22,00 – 25,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 21,43‘ünün beklentilerinin yüzde 14,00 - 17,99 aralığında, yüzde 55,36‘sının beklentilerinin yüzde 18,00 – 21,99 aralığında, yüzde 12,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22,00 – 25,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        Eski erkek arkadaşı köpeklere işkenceyi ortaya çıkardı!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        E-spor oyuncusu adliyedeki kalem müdürünü dolandırdı iddiası!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kız kardeşe şiddet iddiasında kayınbiraderi kurşun yağdırdı!
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        Kerem'in kaptanlığı Beşiktaş maçında gitti
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        "Tüm Amerikalıların başkanı olacağıma söz veriyorum"
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Vücudunuz sizi uyarıyor mu? İşte o 10 belirti
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Ayşe Nazlı sessizliğini bozdu
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Ağrı kesici niyetine hangi meyve?
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Yanardağ Aralık ayından bu yana 6. kez patladı!
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Almanya'da kan donduran cinayetin izleri Antalya’daki cinayete uzandı
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Bu bölgeler için kuvvetli sağanak uyarısı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        Maskeli iki şüpheli, iki dükkanı taradı
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        SGK priminden yönetici de sorumlu
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Büyük Piramit'in içinde ne var?
        Erken uyarı!
        Erken uyarı!