2025 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TCMB enflasyon beklenti anketi tahminleri ne yönde?
Her ay ekonomik gündemin merkezinde yer alan enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından düzenli olarak kamuoyuna duyuruluyor. Nisan ayına ilişkin enflasyon oranı açıklanmak üzereyken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasa beklentilerini yansıtan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkan Yardımcısı Hatice Karahan'dan peş peşe açıklamalar geldi ve enflasyonun düşüşe geçtiği ve bu düşüşün devam edeceği ifade edildi. Peki, 2025 yılı Nisan ayı enflasyon verisi ne zaman açıklanacak ve piyasalarda oluşan beklenti ne yönde? İşte, tüm ayrıntılar…
Her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri, ekonomik gelişmeleri yakından takip edenler için kritik bir öneme sahip. Nisan ayına ilişkin enflasyon oranı kamuoyu tarafından merakla beklenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da piyasa beklentilerini ortaya koyan Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı. Toplam 71 katılımcının yer aldığı ankette, yıl sonu enflasyon tahminlerinden kısa vadeli beklentilere kadar pek çok önemli gösterge yer aldı. Peki, TÜİK tarafından Nisan 2025 enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON 10 AYDIR DÜŞÜYOR VE DÜŞMEYE DEVAM EDECEK
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sapanca'da düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi'ne videolu mesaj gönderdi. Şimşek, enflasyonun 10 aydır düştüğünü, düşmeye de devam edeceğini belirterek, "Bu konuda çok güçlü bir siyasi irade ve çok güçlü bir programımız var." dedi.
Dünyada ciddi yapısal sorunların olduğunu ama Türkiye'nin bu zorluklara karşı daha avantajlı konumda bulunduğunu belirten Şimşek, şöyle konuştu:
"Avantajlarımızı kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz. Bu nedenle de Haziran 2023'ten bu yana makroekonomik istikrar ve reform programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Amacımız enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirmek, mali disiplini güçlendirerek reformlar için bütçede alan yaratmak, cari açığı azaltarak makro finansal kırılganlıkları minimize etmek ve nihayetinde verimliliği, rekabet gücünü ve potansiyel büyümeyi artırarak, yapısal dönüşümü hayata geçirmek."
Son dönemdeki gelişmelere dikkati çeken Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Son dönemdeki piyasa dalgalanmaları beklentileri kısa vadede bir miktar bozmuş olabilir ancak hedef aralığının içinde kalacağımıza inanıyoruz. Lirada sınırlı bir değer kaybı yaşandı ancak yurt içi talep zayıf olduğu için kur geçişgenliğinin düşük olmasını bekliyoruz. Petrol fiyatları da ciddi şekilde geriledi. Bu da kur kaynaklı etkileri telafi edebilir. En önemlisi finansal koşullardaki sıkılaşma başlı başına aslında dezenflasyonisttir."
"ENFLASYONU TEK HANELİ SEVİYELERE DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ"
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Hatice Karahan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Değişen Küresel Likidite Koşulları Karşısında Merkez Bankacılarının İkilemleri" başlıklı oturumda konuştu.
Programa olan güven ve elde edilen sonuçların enflasyon beklentilerinin hem piyasa profesyonelleri hem de hane halkı ve firmalar düzeyinde iyileşmesini sağladığını aktaran Karahan, enflasyon verilerine bakıldığında Mayıs 2024'teki yüzde 75 seviyesinden Mart 2025'te yüzde 38,1'e kadar düştüğünü kaydetti.
Karahan, "Yıllık enflasyon son 10 aydır art arda düşüyor ve enflasyonun ana göstergeleri de fiyat baskılarında belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor." dedi.
Bu başarılara rağmen hala bazı zorluklar olduğuna da işaret eden Karahan, "Enflasyonu tek haneli seviyelere düşürmek önceliğimiz. Enflasyonun özellikle hizmet kalemlerinde yapışkan olduğu görülüyor ve bunun nedeni zamana bağlı fiyatlandırma ile geriye dönük endekslemedir. Ancak manşet enflasyon düştükçe bu alanda da daha çok iyileşme görmeyi bekliyoruz." diye konuştu.
NİSAN AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak ayın 3'ünün hafta sonuna denk gelmesi durumunda takip eden pazartesi günü duyuruluyor. Bu kapsamda; Nisan ayı enflasyon oranı rakamları 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
NİSAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ MERKEZ BANKASI ANKETİ YAYIMLANDI!
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.
12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,12 olasılıkla yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 35,59 olasılıkla yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 34,55 olasılıkla ise yüzde 26,00 - 28,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 12,31’inin beklentilerinin yüzde 20,00 – 22,99 aralığında, yüzde 32,31’inin beklentilerinin yüzde 23,00 – 25,99 aralığında, yüzde 44,62’sinin beklentilerinin yüzde 26,00 – 28,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ
2025 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 12,98 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 35,75 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 25,96 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre,24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 12,28‘inin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 38,60‘ının beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 29,82‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.