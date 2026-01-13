TEMEL MALLAR, ENERJİ VE HİZMET GRUPLARININ KATKILARI AZALDI

Yıllık tüketici enflasyonuna katkılar incelendiğinde, temel mallar, enerji ve hizmet gruplarının katkıları bir önceki aya kıyasla sırasıyla 0,25, 0,12 ve 0,08 puan azalırken, gıda ve alkolsüz içecekler ile alkol tütün ve altın gruplarının katkıları sırasıyla 0,24 ve 0,03 puan arttı.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle, tüketici fiyatlarının aylık artışı bir önceki aya kıyasla yükseldi. Aylık artışlar B ve C göstergelerinde ise bir önceki aya kıyasla yatay seyretti. Fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplarda belirgin bir değişiklik göstermedi.

Diğer taraftan, TCMB bünyesinde takip edilen dağılım bazlı göstergeler aralık ayında enflasyonun ana eğiliminde gerilemeye işaret etti ve göstergeler üç aylık ortalamalar bazında da yavaşlama gösterdi.

Hizmet fiyatları aralık ayında yüzde 0,89 artarken, grup yıllık enflasyonu ise 0,22 puan azalarak yılı yüzde 43,99 seviyesinde tamamladı. Mevsimsellikten arındırılmış veriler, hizmet enflasyonunda aylık bazda son dönemde gözlenen yatay seyrin devam ettiğine işaret etti.

Aylık bazda kira enflasyonu sözleşme yenileme oranındaki mevsimsel düşüşün yanı sıra sözleşmelerdeki artış oranının yavaşlamasıyla yüzde 1,65 ile güç kaybetmeye devam ederken, grup yıllık enflasyonu yüzde 61,61’e geriledi.

Lokanta-otel alt grubunda fiyatlar yemek hizmetlerindeki yükseliş kaynaklı yüzde 1,51 artarken, konaklama fiyatlarındaki düşüş ise bu artışı sınırladı.

Haberleşme alt grubunda aylık fiyat artışı telefonla yapılan görüşme ve internet ücretlerindeki yükselişlerin etkisiyle yüzde 3,63 olarak gerçekleşti ve son dört aya kıyasla önemli bir hızlanma gösterdi.

Diğer taraftan, ulaştırma hizmetleri fiyatları hava yolu (yüzde -32,95) ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı (yüzde -4,32) kaynaklı mevsimsel etkilerle yüzde 2,66 geriledi. Bu dönemde, diğer hizmetler grubunda fiyat artışı yüzde 0,36 oranı ile ılımlı seyretti.