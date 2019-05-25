Ankara'da, saat 09.30 sıralarında Kuzey Çevre Yolu'da, Yasin Coşar yönetimindeki 06 BEL 683 plakalı otomobil, Esenboğa Havalimanı yönüne giderken sürücüsünün kontrolünden çıkarak, bariyerlere çarptı.
TÜİK BAŞKANI TEDAVİYE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre arka koltukta oturan TÜİK Başkanı Yinal Yağan, kazada hafif yaralanırken, şoförü yara almadan kurtuldu. Yinal Yağan, çağrılan ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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