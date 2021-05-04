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TÜİK'in sınıflamalarındaki değişimlerde bürokratik işlemler azalacak

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yaptığı sınıflamalarda yapılacak değişikliklerde, ilgili yönetmeliğin tamamının değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Kurumun yaptığı sınıflamalarda yapılacak değişikliklerde ilgili yönetmeliğin tamamının değiştirilmesi gerekmeyecek

TÜİK'in sınıflamalarındaki değişimlerde bürokratik işlemler azalacak
AA

Hazine ve Maliye Bakanlığının "İstatistiki Sınıflamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sorumlu kurumca hazırlanan veya güncellenen sınıflamalar ile bunlarla ilgili teknik dokümanlar, TÜİK tarafından sınıflama sunucusunda yayımlanarak kamuoyuyla paylaşılacak. Bu çerçevede dijital dünyanın getirmiş olduğu kolaylıklardan faydalanarak daha hızlı, etkin, güncel ve tasarruflu çözüm üretilmiş olacak.

Düzenlemeyle, sınıflamalarda meydana gelecek değişimlerde, tüm yönetmeliğin değiştirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırıldı. Sadece ilgili maddenin değiştirilmesiyle bürokratik işlemler azaltılarak kamuoyunun hızlı ve etkin şekilde bilgilendirilmesi imkanı sağlandı.

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