Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre %4,3 oranında arttı; Mayıs ayında 55,3 olan endeks, Haziran ayında 57,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran 2019

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 78,3 OLDU

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Mayıs ayında 73,9 iken, Haziran ayında %5,9 oranında artarak 78,3 oldu.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 73,9 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 70,1 iken, Haziran ayında %5,4 oranında artarak 73,9 oldu.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ AYNI DÜZEYDE KALDI

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Haziran ayında aynı düzeyde kalarak 56,3 olarak gerçekleşti.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 22 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Mayıs ayında 20,8 iken, Haziran ayında %6,1 oranında artarak 22 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2019