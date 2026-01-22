Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.775,97 %0,38
        DOLAR 43,3069 %0,03
        EURO 50,7312 %0,23
        GRAM ALTIN 6.732,99 %0,21
        FAİZ 35,19 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 131,20 %1,72
        BITCOIN 89.870,00 %-0,34
        GBP/TRY 58,2062 %0,05
        EUR/USD 1,1691 %0,05
        BRENT 64,99 %-0,38
        ÇEYREK ALTIN 11.008,74 %0,21
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Tüketici güven endeksi ocakta aylık bazda yüzde 0,3 arttı

        Tüketici güven endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 artışla 83,7 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:40 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tüketici güveninde artış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık 2025'te 83,5 iken bu ay yüzde 0,3 artışla 83,7 olarak kayıtlara geçti.

        Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, bu dönemde yüzde 0,4 artışla 67,9'dan 68,2'ye çıktı.

        Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi, Aralık 2025'te 85,2 iken bu ay yüzde 2,3 azalarak 83,3 oldu.

        Geçen ay 78,2 olan gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi, bu ay yüzde 4,3 artarak 81,5 olarak hesaplandı.

        Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi de geçen ay 102,6 iken bu ay yüzde 0,7 gerileyerek 101,9 olarak kayıtlara geçti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbulda kar yağışı aralıklarla sürüyor

        İstanbulda dün başlayan kar, tipi şeklinde aralıklarla yağmaya devam ediyor.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        Vahşet ötesi! Fatma'yı 4 metre sürükledi, üç kez yere vurarak katletti!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        2 işçi öldü... 3 engelli çocuk yetim kaldı! Büyük acı!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İstifa eden kıdem tazminatı alamaz
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        İzmir'de zor anlar! Dere taştı, her yer göle döndü!
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi! 14 kent için 'sarı' alarm! 7 bölgede yağış var!
        Sağlık enflasyonu az artar
        Sağlık enflasyonu az artar
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Rutte'den Trump'a 'müttefikleriniz yanında' mesajı
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Yılın ilk faiz kararı bugün belli olacak
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Trump'ın "Barış Kurulu" için imza atması bekleniyor
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Karabağ'dan 90+4'te kritik galibiyet!
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Haldun Dormen, hayatını kaybetti
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Galatasaray, Atletico'yu salladı ama yıkamadı!
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Hastalıklara karşı koruyan kış kahvaltısı
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Flaş iddia: Nesyri ve Juventus anlaşmaya vardı!
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Evin kalbi hangi ülkede neresi?
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması
        Rekabet Kurumu'ndan TEMU açıklaması