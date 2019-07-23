Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerAlışveriş

Tüketici güven endeksi temmuzda yüzde 2 düştü

HABERTURK.COM

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi temmuz ayında, haziran ayına göre yüzde 2'lik düşüşle 56.5'e geriledi.

tüketici

Türkiye İstatistik Kurumu ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında azaldı; haziran ayında 57.6 olan endeks, temmuz ayında 56.5 oldu.

Açıklanan verilere göre gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Haziran ayında 78.3 iken, Temmuz ayında yüzde 1.7 oranında azalarak 77 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) haziran ayında 73.9 iken, temmuz ayında yüzde 0.8 oranında azalarak 73.4 oldu.

TASARRUF ETMEYİ BEKLEMİYORLAR

İşsiz sayısı beklentisi endeksi ise haziran ayında 56.3 iken Temmuz ayında yüzde 1.3 oranında azalarak 55.6 oldu. Önümüzdeki 12 ayda tasarruf etme ihtimali endeksi haziran ayında 22 iken, Temmuz ayında yüzde 9 oranında azalarak 20 oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor
ALIŞVERİŞİncirde 5 bin ton rekolte bekleniyor
BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Temmuz 2019 Cuma! BİM'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞBİM'de bu hafta indirimli ne var?
A101 aktüel ürünler kataloğu 18 Temmuz 2019 Perşembe! A101'de bu hafta indirimli ne var?
ALIŞVERİŞA101'de bu hafta indirimli ne var?
5 ayda 251 milyon dolarlık makarna ihrac edildi
ALIŞVERİŞDünya Türk makarnasını sevdi
BİM DUYURDU: 16 Temmuz Salı'dan itibaren mağazalarda! İşte BİM 16 Temmuz Aktüel ürünleri
ALIŞVERİŞİşte BİM 16 Temmuz Aktüel ürünleri
BİM 12 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'de Cuma günü hangi ürünler satışa çıkıyor
ALIŞVERİŞBİM 21 Haziran 2019 Aktüel ürünleri bugün satışta!
a101 11 Temmuz Aktüel ürünleri bugün satışta! A101 bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte tam liste
ALIŞVERİŞa101 11 Temmuz 2019 Aktüel ürünleri bugün satışta!
Son dakika: Yurt dışından alışverişe bir limit daha
ALIŞVERİŞYurt dışından alışverişe bir sınır daha
AVM ciro endeksi enflasyonun üzerinde arttı
ALIŞVERİŞAVM ciro endeksi enflasyonun üzerinde arttı
A101 6 - 12 Temmuz 2019 Aktüel ürünler kataloğu! A101'de bu hafta kampanyalı indirimli ürünler
ALIŞVERİŞA101 6 - 12 Temmuz Aktüel ürünler kataloğu 2019!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X