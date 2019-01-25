İstanbul Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Burhan Er'in açıklamalarından öne çıkan satır başları;



- "Tüketici, daha bilinçli olmalı. Tüketiciler, fırsatçılık yapanlara, fahiş fiyat uygulayan herkese, ürünlerini satın almayarak tepki göstermeli"

- "Bazı marketler, belirli bir gün 1-2 kalem ürünün fiyatını çok düşük gösteriyor, maliyetine ya da çok az karla satıyor ama diğer ürünlerine zam yapıyor. Tüketici aldatılıyor"





İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyesi ve Perakende Ticaret Meslek Komitesi Başkanı İsa Albayrak;

- "Hiçbir şekilde, hiçbir ürünün raftaki fiyatı ile kasadaki fiyatı farklı olmamalı. Eğer böyle bir şey oluyorsa tüketici raftaki fiyattan ürünü almalı"

- "Devlet denetiminde, raf fiyatları ile kasa fiyatları denetimi yapılır rutin olarak ama bu denetimlerin kontrolünün sürekli devlet tarafından yapılması çok kolay değil, binlerce market var"

- "Tüketicinin denetimi önemli. Bu gibi yerlerden alışveriş yapmamak şeklinde bir cezalandırma, işletmeyi şikayet etmekle tüketici, bu gibi konularda söz sahibi olmalı"