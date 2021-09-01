Tüketicilerin en çok şikayet ettiği sorun o! Haberler

En çok şikayet salı, saat 14:00'da! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Online tüketici şikayetleri platformu Şikayetvar’ın açıkladığı verilere göre 2021’in ilk 6 altı ayında Mayıs ayında şikayetlerin zirve yaptığı görülürken, en çok şikayet Salı günleri yapıldı. Türkiye’nin en çok şikayetini ilettiği saat ise 14:00 oldu.

Yaklaşık 7 milyon üyesi olan Şikayetvar’da, yılın ilk 6 ayında sayfası en çok aranan marka 2 milyon 117 bin 320 sayfa görüntülenmesiyle Trendyol oldu. Trendyol’u, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Vodafone ve Xiaomi izledi. 2021’e damgasını vuran kripto paralara ilgili Şikayetvar verilerine de yansıdı. Paribu ve Binance, Şikayetvar’da en çok merak edilen markalar arasında kendilerine yer buldu.

Şikayetvar verilerine göre 2021’in ilk yarısında müşterisini en çok dinleyen ve memnuniyet oranı en yüksek olan sektör yüzde 61’lik oranla anne-bebek-çocuk ürünleri sektörü oldu. Bu oran emlak ve inşaat sektöründe yüzde 56, cep telefonu ve gıda sektörlerinde yüzde 53’lere ulaştı.

EN ÇOK ŞİKAYET E-TİCARET SEKTÖRÜNE

219 bin 564 şikayet sayısıyla e-ticaret sektörü 2021’in ilk altı ayında en çok şikayet alan sektör oldu. E-ticaret sektörünü 177 bin 887 şikayet sayısıyla finans sektörü izledi. İnternet (133 bin 852), kargo (116 bin 563) ve alışveriş (80 bin 536) sektörleri ilk 6 ayda Türkiye’nin en çok şikayet edilen sektörleri olarak öne çıktı. Geçtiğimiz dönemde en çok şikayet edilen sektör sırasıyla şöyleydi: E-ticaret, kargo, finans ve internet…

KRİPTO PARA İLK YARIYA DAMGA VURDU

E-ticaret sektörünün alt kırılımları incelendiğinde pazaryeri siteleri, tesettür giyim siteleri ve ikinci el giyim sitelerinin bu alanda en çok şikayet edilen kategoriler olduğu göze çarpıyor. 2021’in ilk 6 ayında en çok şikayet edilen bir başka sektör olan finans sektöründe özel ve kamu bankaları tüketicilerin sorun yaşadığı kategoriler oluyor.

Yine aynı sektör başlığı altında yer alan kripto para şikayetlerinin bu dönemde çarpıcı bir şekilde yükseldiği gözlemleniyor (47 bin 146). 78 bin 766 şikayet sayısıyla internet sektörünün altında yer alan internet servis sağlayıcılar bu dönemde en çok şikayet edilen kategori olarak öne çıkıyor.

SİPARİŞ TESLİM SÜRELERİ CAN SIKTI

Şikayetvar verilerine göre 2021’in ilk 6 ayında en çok şikayet alan sektör olan e-ticaret alanında siparişlerin tedarik ve teslim sürelerinin gecikmesi en çok dile getirilen konuların başında geldi.

Kusurlu ya da görselden farklı ürün gönderimi tüketiciler tarafından çözüm bekleyen diğer konu olurken ürün iade ve değişiminde yaşanan sıkıntılar bu sektörle ilgili en çok şikayet edilen konular arasında yer aldı. Sorunlar karşısında muhatap olunacak kimsenin olmaması ve ürünün sepete atıldığında fiyatının artması dile getirilen diğer sorunlar oldu.

FİNANSTA EN BÜYÜK SORUN KART AİDATLARI

Yılın ilk yarısında en çok şikayet edilen bir başka alan olan finans sektörüyle ilgili en çok şikayet edilen konu kredi kartı aidatları ve bankaların EFT, havale gibi işlemlerde gerçekleştirdiği kesintiler oldu. Müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntı, ATM arızası, internet ve mobil bankacılıkta çıkan sorunlar öne çıkan diğer şikayet konuları arasında yer aldı.

YAVAŞ İNTERNET ÇİLESİ…

Pandemi nedeniyle birçok tüketicinin evden çalıştığı, eğitimlerin online yapıldığı 2021’in ilk 6 ayında internet servis sağlayıcılarla ilgili şikayetler de artış gösterdi. Tüketicilerin internetle ilgili en çok şikayet ettiği konular şöyle sıralandı:

Vaat edilen hızın verilmemesi, sürekli yavaşlama ve kopma sorununun yaşanması, boş port olmaması, servis sağlayıcıların nakil işlemi süresini uzatmaları ve haksız kazanç elde etmeleri…

EN ÇOK BINANCE İLE PARİBU KARŞILAŞTIRILDI

Markaların müşteri memnuniyeti ve şikayet yönetimi konularında performanslarının karşılaştırıldığı “Marka Karşılaştır” verilerine göre, 2021’in Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında en çok kripto para sektöründe bulunan Biance ve Paribu karşılaştırıldı (38 bin 534).

Tüketicilerin en çok karşılaştırdığı diğer iki markaysa Türk Telekom ve Turkcell oldu (26 bin 306). BtcTurk ve Paribu 26 bin 274 karşılaştırmayla üçüncü sırada yer alırken onu 20 bin 821 karşılaştırma adediyle Turkcell ve Vodafone izledi.

KRİPTO PARA ŞİKAYETLERİ YÜZDE 1278 ARTTI

Şikayetvar verilerine göre 2021’in ilk 6 ayında kripto para şikayetleri yüzde 1278 arttı. 3 bin 690 olan şikayet sayısı 47 bin 146 oldu. Bu dönemde öne çıkan bir diğer sektör çiçek sipariş siteleri oldu.

Online çiçek sipariş hizmeti veren markaların şikayet artış oranı yüzde 231’leri buldu. Restoranların çoğunlukla paket servisi hizmeti sunduğu 2021’in ilk aylık döneminde online yemek sipariş siteleri şikayetleri de yükselişe geçti. Bu sektörde 11 bin 881 olan şikayet sayısı yüzde 204 artarak 24 bin 204’e çıktı.

EN ŞİKAYETÇİ İL İSTANBUL

Nüfus ortalamasına göre 2021’in ilk 6 ayında Muş binde 0.06 ile şikayet yoğunluğu en az şehir oldu. Muş’u sırasıyla Hakkari, Kars ve Iğdır takip etti. Şikayetvar verilerine göre bin kişi başına düşen şikayet sayısına göre 30.4 şikayet yoğunluğuyla Türkiye’nin en şikayetçi ili İstanbul oldu. 30.30

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