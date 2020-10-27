Tülay Kaynarca, 1969'da İzmit'te doğdu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümünü bitirdi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Halkla İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Gazetecilik ve radyo haber programcılığı yaptı. İstanbul Yerel Gazeteciler Derneği Kurucu Başkanlığı ve Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Konseyi Üyesidir. AK PARTİ İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif siyasete atıldı. Silivri İlçe Başkanı, İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel Merkez Tanıtım Medya Başkan Yardımcılığı, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Sözcülüğü yaptı.

Kaynarca, evli ve 3 çocuk annesidir.