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Haberler Gündem Tüm Karadeniz'de hamsi avcılığı için kritik çağrı! - Güncel haberler
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Tüm Karadeniz'de... Hamsi için kritik çağrı!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, bu sezon tezgahlarda bir görünüp bir kaybolan hamsinin popülasyonunu kurtarmak için 1 yıl av yasağı önerisinde bulunarak, "Sürdürülebilir kaliteli hamsi avcılığında gerçekten dikkatli olmamız lazım. Bu stoku tekrar eski günlerine kavuşturmak için gerekli duyarlılığı göstermemiz lazım. Naçizane önerim, hamsi avcılığının hiç olmazsa bir yıl durdurulmasında ısrar ediyorum" dedi

Tüm Karadeniz'de hamsi avcılığı için kritik çağrı! - Güncel haberler
DHA

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu Karadeniz'de sürüyor. Karadeniz'de palamut bereketiyle sezonu açan balıkçılar hamside umduğunu bulamadı.

HAMSİNİN BOYU 9 SANTİMİN ALTINDA KALDI

Karadeniz Teknik &Uuml;niversitesi (KT&Uuml;) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstit&uuml;s&uuml; M&uuml;d&uuml;r&uuml; Prof. Dr. Ahmet Cemal Din&ccedil;er.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer.

DHA'da yer alan habere göre tezgahlarda bir görünüp bir kaybolan hamsinin bölgede avlanabilir boy uzunluğu 9 santimin altında kalması popülasyonu olumsuz etkiledi. Son yıllarda aralıklarla yapılan hamside av yasağı kısıtlamalarının yeterli olmadığını belirten uzmanlar, 1 yıl av yasağı önerisinde bulundu.

"HAMSİ BEKLENENİ BU YIL VERMEDİ"

KTÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Cemal Dinçer, 9 santimlik hamsinin tüketime elverişli olmadığını söyleyerek, "Hamsi beklenileni bu sene de vermedi. Balığımız giderek incelemektedir. Bunun avının, kısmi de olsa benim önerim bir yıl tamamen durdurulmasıydı. Ancak geçen yıl da bakanlık sezon içerisinde 10 günlük kısıtlamalara falan gitti. Kısmi bir faydası olmuş olsa da geleceğe yönelik, yani bu yıl beklenen randımanı vermemiştir.

"HAMSİ BALIĞI İNCELDİ, KALİTELİ İRİ DEĞİL"

Şimdi böyle baktığımızda her ne kadar balık ince de gözükse bunun da büyük bir çoğunluğunun yasal boy olan 9 santimetreyi sağlayabildiğini de ifade etmek istiyorum. Biz bazen tezgahtakilere de kızıyoruz, işte bu kadar ince balığı niye alıyorsunuz diye. Her ne kadar yasal boy olan 9 santimetreyi tutmuş olsa da insan gıdası olarak tüketime elverişli, kaliteli olmadığından irisinin, yani sofralarımızda tüketilebilecek olduğumuz hamsinin fiyatı çok yüksekti, bazen 80, bazen 100 liraları buldu" ifadelerini kullandı.

"BİR GÖRÜLÜYOR, 10 GÜN SONRA TEKRAR YOK"

Sürdürülebilir av için hamsi avına 1 yıl ara verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Dinçer, "Her yıl yine şikayet ettiğimiz gibi hamsinin 4 aylık bir periyotta avcılığı sürdürülebilir olması gerekirken bir bakıyorsunuz bir hafta var, 10 gün sonra tekrar yok, bir ay sonra bir daha görüldü ve bir daha gitti. Şimdi özellikle bu sene hem sezonu erken kapatıldı hem de sezondan istenilen miktarda hamsi avcılığı gerçekleştirilemedi.

"HAMSİ AVCILIĞININ 1 YIL DURDURULMASINDA ISRAR EDİYORUM"

Yeterince sürüler oluşturulmamıştır. Sürüler dağınıktı ve avlanan hamsi de son derece küçüktü. İri hamsi olarak bize sunulan ise muhtemelen gırgır gemilerinde ya elekten geçirilerek veya daha sonra da tasnif edilmek suretiyle bize sunuldu. Dolayısıyla sürdürülebilir kaliteli hamsi avcılığında gerçekten dikkatli olmamız lazım.

Bu stoku tekrar eski günlerine kavuşturmak için gerekli duyarlılığı göstermemiz lazım. Naçizane önerim, hamsi avcılığının hiç olmazsa sezonunda bir yıl gene durdurulmasında ısrar ediyorum. Ertesi yıl hem kaliteli, daha ucuz besin yeriz" diye konuştu.

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