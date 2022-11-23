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Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

Karın ve bel çevresinde bulunan yağlar, vücuttaki diğer yağlara göre aterosklotik kalp hastalığı, Tip 2 diyabet ve inme açısından daha fazla risk oluşturmaktadır. Karın yağları organlara zarar verdiği gibi diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna zemin hazırlar. Karın yağlanmasının sağlık riski oluşturmasının önemli bir nedeni de bu yağların deri altında birikmesinin yanında karaciğer ve pankreas gibi organların içinde de birikmesidir. Tüm organlara zarar veren bu tehlikeli durumdan kurtulmak ise mümkün. İşte karın yağlarından kurtulmanın 5 yolu…

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  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    Vücutta iki tür yağ bulunur. Bunlar: "Cilt altı ve viseral (karın) yağı"dır. Cilt altı yağ, cildin hemen altında depolanır. İç organlarda bulunan yağ ise oldukça tehlikelidir. Çünkü organları sarar, iltihap belirteçleri salgılar ve toksik kimyasallar ve hormonlar üretir. İç organ yağlarını göremezsiniz. Halk arasında bira göbeği diye adlandırdığımız bu durum sağlık açısından oldukça tehlikeli olduğu gibi bir o kadar da sinsi seyreder. "Skinny fat" olarak tanımlanan hem yağlı hem de zayıf kişilerde de oldukça yaygın bir durumdur.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    BEL ÇEVRESİNDE BU ÖLÇÜLERE DİKKAT!

    Dünya Sağlık Örgütüne göre erkeklerde 101 cm, kadınlarda ise 89 cm’in üzerinde ölçülen bel çevresi ciddi kronik hastalıklar için risk çanlarını çaldırıyor. Öyle ki, bel çevresi genişledikçe, insülin direnci artıyor, diyabet hastalığı başlıyor, kolesterol ve tansiyon tavan yapıyor, kalp hastalıkları ortaya çıkıyor, beyin felci devreye giriyor. Hatta kanserle bile ilişkili olduğunu gösteren çarpıcı çalışmalar bulunmaktadır.

    Örneğin; bel çevresinde her 10 cm genişlemenin bağırsak, pankreas ve rahim kanserlerine yakalanma oranını yüzde 13 arttırdığı görülmüş.

    Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği referans değerlerine göre bel çevresinin kadınlarda 80 cm, erkeklerde 94 cm’den fazla olması riskli olarak, kadınlarda 89 cm ve erkeklerde 101 cm ve üzeri ise obez olarak değerlendirilmiştir.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    VİSERAL (KARIN) YAĞIN TEHLİKELERİ NELERDİR?

    Viseral yağ, aşağıdaki durumları içeren metabolik sendromun bir işaretidir:

    -Yüksek tansiyon

    -Obezite

    -Yüksek kolestorol

    -İnsülin direnci

    Bu durumlar ise genellikle aşağıdaki hastalıklara yol açar:

    -Kalp hastalığı

    -Diyabet

    -Felç

    -Bunama (demans)
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    KARIN YAĞININ NEDENLERİ NELERDİR?

    1) Çok fazla kalori almak ve çok az hareket etmek.

    2) Alkol alımı artan viseral yağ depolamasında önemli bir faktördür.

    3) Genlerimiz de bu konuda önemli rol oynar.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    İÇ ORGAN YAĞLARINA KARŞI SAVAŞMANIN 5 YOLU

    1) Aralıklı oruç

    Bağırsaklarınızı dinlendirmek için 8-10 saatlik bir yemek yeme penceresi oluşturun.

    Bağırsak + sistemik inflamasyonu azaltır, vücuda depolanmış enerjiyi kullanmayı öğretir.

    Metabolizma hızını korurken yağ yakar.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    2) Protein ağırlıklı beslenmek

    - Sindirimi yavaşlatır, kan şekerinde insülin direncine ve viseral yağ depolanmasına yol açan ani yükselmeleri ve düşmeleri sınırlandırır.

    - Atıştırmalık ihtiyacını azaltarak doygunluğu artırır.

    - Günde 80-100 kalori fazladan yakar.

    Protein ağırlıklı beslenme göbek çevresindeki yağı azaltmak için uzun vadeli bir stratejidir. Protein kilo vermede en önemli besin, iştahı yüzde 60 oranında azaltır, metabolizmayı hızlandırır ve yediklerinizden aldığınız kaloriyi azaltır. Proteinin özellikle göbek çevresindeki yağlanmaya karşı etkili olduğuna dair kanıtlar bulunuyor.

    Bu nedenle beslenmenizde yumurta beyazı, yeşil ve renkli sebzeler, balık, baklagiller, fındık, az miktarda ceviz, kırmızı veya beyaz yağsız et ve süt ürünleri gibi yüksek proteinli gıdalara yer verin.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    3) Kalorili yiyecek ve içecekler tüketmeyin

    Alkol, meyve suları, gazlı içecekler; kan dolaşımına damardan verilen şeker gibi davranırlar, çünkü içlerinde sindirimi yavaşlatacak hiçbir şey yoktur. Zamanla budurum karaciğer ve karın bölgesinde insülin direncine ve yağ depolanmasına yol açar.

    Basit karbonhidrat ağırlıklı özellikle fruktoz içerikli beslenme yağlı beslenmeden daha fazla göbek yağlanmasına neden olur.

    Fruktoz aslında birçok meyve sebzede az oranda da olsa var ancak miktarı önemli, kurutulmuş meyvelerde miktarı yüksek (kuru üzüm, kuru incir), çay şekerinde yüksek miktarda bulunuyor.

    İnsanlar karbonhidratı kestiğinde, iştahı azalır ve kilo verirler. Düşük karbonhidratlı bir diyette vücuda az enerji gireceğinden, vücut ihtiyacı olan enerjiyi depolanmış yağları yakarak sağlar.

    Göbek çevresinde ve karaciğerden yağ yakılması hastalık riskinizi azaltır. Bu yüzden tatlandırıcı içeren içecekleri, şerbetli tatlıları, kurutulmuş meyve, fruktoz ve glikoz şurubu içeren tüm hazır besinleri azaltın. Pasta, poğaça, kek ve hamur işlerinden kaçının.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    4) Güç egzersizleri yapın

    Ağırlık kaldırmak, metabolik olarak en aktif doku olan kas oluşturmayı sağlar.

    Bu, gün boyunca daha çok kalori yakmaya ve şeker seviyesini düzenlemeye yardımcı olur.

    Şeker seviyeleri sabit olduğunda, vücut depolanmış yağları daha etkili bir şekilde yakabilir.

    Fizik aktivite, insülin duyarlılığını artırır ve yağların vücutta düzenlenmesinde olumlu etkisi olan bazı diyabet ilaçlarını taklit eder. Ancak sadece bel çevresinin çalıştırıldığı egzersizler göbek eritilmesinde yeterli olmayacaktır.

    Aerobik egzersizler (yürüyüş, koşma, yüzme vb.) göbek yağında çok daha fazla azalma sağlar. Aerobik egzersiz derken kapalı spor salonlarından bahsetmiyorum, yıllık üyelik aldığınız ama ayda 1-2 kere gittiğiniz spor salonlarını unutun.

    Kapalı spor salonları, oksijensiz ortamlar sağlığınıza zarar bile verebilir, yürüme bantlarını bir kenara atın, kas ve eklemlerinize zarar vermeyin. Alışveriş merkezlerinde kapalı spor salonlarına spor yapmaya giderken otomatik merdivenleri kullananları gördükçe vücudumuza verdiğimiz zararları düşünmek üzücü.

    En sağlıklı egzersiz bol oksijenli, açık havada haftada 4-5 gün ve 45 dakika-1 saat arasında yapılan hızlı tempolu yürüyüşlerdir. Tempolu yürüyüşten kastımız dakikada 100 adım, vitrin seyrederek değil hızlı adımlarla yürümek. Hayatınızda hareket etmeyi yaşam şekli haline getirin ve paslanmamak için her gün 5 bin, sağlıklı kalmak için ise 7 bin 500 adım atmanız gerektiğini aklınızda tutun.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    5) Yeterli uyku

    - Yetersiz uyku tokluk hormonunuzu (leptin) azaltır ve açlık hormonunuzu (ghrelin) artırarak atıştırmanıza neden olur.

    - Kötü uyku, kan şekerini yüksek tutarak insülin duyarlılığını azaltır. Vücudunuz daha sonra enerjiyi yakmak yerine depolamak isteyecektir.

    Sağlıklı ve hızlı çalışan bir metabolizmaya sahip olmalısınız; bunun için ilk yapmanız gereken günde en az 8 saat uyuyarak kortizol seviyenizi azaltın. Kortizol uykuyla ters orantılı stres hormonudur ve yeterince uyumadığınızda aşırı miktarda artar. Karın yağ hücreleriniz kortizol için çok sayıda reseptöre sahip olduğundan karın bölgesinde aşırı kilo alımına neden olabilir.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    "DÜZ BİR KARIN VE İNCE BİR BEL" İÇİN SASSY SUYU

    Her insan sağlıklı ve göbeksiz olmayı arzular ancak bu su olmadan mümkün değil! İnsan beyninin yüzde 70-80’i sudan oluşuyor. "Düz Bir Karın ve İnce Bir Bel" kitabında Yazar Cynthia Sass’in buluşu olan bir su karışımı, tamamen göbek yağlarınızda biriken toksinlerin sisteminizden uzaklaştırılmasını hedefliyor. Şu anda tüm dünyada oldukça popüler olan ve evinizde kendi malzemelerinizle basitçe yapabileceğiniz bu su karışımını sadece üç ay düzenli her gün için, üç ayın sonunda farkı kendiniz görecek ve bu suyu beslenmenizin bir parçası haline getireceksiniz.
  • Tüm organlara zarar veriyor! Diyabet, kalp hastalığı ve kanser oluşumuna neden olan bu durumdan 5 adımda kurtulun

    SASSY SUYU NASIL YAPILIR?

    1 adet orta boy salatalık,

    2 litre su,

    1 çay kaşığı rendelenmiş taze zencefil,

    1 adet limon,

    12 taze nane yaprağı.

    Limon ile salatalıkları yuvarlak şekilde ince ince dilimleyin, 1 çay kaşığı rendelenmiş zencefil ve 12 tane taze nane yaprağı ile birlikte 2 litre suyun içine atın. Yarım saat beklettikten sonra gün boyu bu suyu tüketin. Gün boyu bu suyu tüketmeniz gerektiğini unutmayın, kalan suyu ertesi gün içmek yerine yeniden taze su hazırlamalısınız. Gebe, emziren anneler dahil herkesin içebileceği oldukça sağlıklı bir su sassy suyu.

    Zencefil ile limon antioksidan etkiye sahiptir. Zararlı toksinleri dışarı atmanıza yardım eder, sindirim sistemindeki iltihabı azaltır, yiyecekleri parçalamaya yardımcı olur ve geçişini kolaylaştırır. Ayrıca zencefil ve nane doygunluk hissi verir, mide şişkinliği gibi sindirim yolu rahatsızlıklarını hafifletir. Salatalık içerdiği çoğu vitamin ve yarattığı tokluk hissi sayesinde her diyetin vazgeçilmezidir. A, C, K ve B vitaminleri, kalsiyum, potasyum, manganez, magnezyum ve demir gibi önemli besin maddeleri içerir. Salatalıkta doğal olarak bulunan bu besin maddelerinin bazıları enerji içeceklerinde kullanılır, dolayısıyla yorgunluk hissini giderir, enerjinizi iyileştirir.

 

 

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