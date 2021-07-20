Tüm uyarılara rağmen yine 'kaçak' manzaralar!

Tüm uyarılara rağmen yine 'kaçak' manzaralar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Belediyelerin gösterdiği alanlarda, hijyen kurallarına uygun şekilde yapılması gerektiğine dair uyarılara rağmen kaçak kesimler devam ediyor. İstanbul'un Beyoğlu ve Sultanbeyli ilçelerinde bazı kişiler, sokak araları ve ormanlık alanlarda, hijyenden yoksun kesim yaptı. Avcılar'da kaçak kesim gerginliği yaşandı.



Beyoğlu'nda, Piyalepaşa Bulvarı'nda, oto yıkama yapılan iş yerinin bahçesinde hijyen kurallarına uyulmadan kurban kesimi yapıldı. Aileleriyle birlikte kesim alanına gelen çocukların kurban kesimini, tribünden maç izler gibi izlemesi dikkat çekti.

Ayazağa'da da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ormanlık alanda kurban kesimi devam etti.

Kurbanını belediyelerin gösterdiği alanlarda kesmek istemeyen bazı vatandaşlar ormanlık alanda hem kurban kesti hem de piknik yaptı.

Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi'nde ise sokak aralarında yapılan kurban kesimleri drone ile havadan görüntülendi.

AVCILAR'DA KAÇAK KESİM GERGİNLİĞİ

Avcılar'daki kesim yeri olarak belirlenen Saadetdere Metrobüs Durağı'nın yakınındaki alana akın eden yüzlerce kişi kurbanlık hayvanlarını alarak sıra ile kestirmek istedi. Ancak, kalabalık her geçen dakika artmaya başladı.

Kurbanlık alanına gelen kasaplar, daha önce kurban alanlar ile anlaşarak boş arsada kesmek istedi. Ancak, belediyesi ekipleri bu alanda kurban kesiminin yasak olduğunu hatırlatarak engellemeye çalıştı. Bu sırada zaman zaman gerginlik çıktı.